TV-Comeback im ORF: Til Schweiger meldet sich nach Gesundheitsdrama zurück

Nach einer schwierigen Zeit mit gesundheitlichen Problemen und Krankenhausaufenthalten meldet sich Til Schweiger (61) nun gut gelaunt im Fernsehen zurück. Er tritt gegen eine Wienerin an.

Nach einer längeren Phase, in der Til Schweigers (61) Gesundheitszustand für Schlagzeilen sorgte, steht der Schauspieler nun wieder vor der Kamera – und zeigt sich dabei sichtlich erholt. In den vergangenen Monaten war immer wieder über Krankenhausaufenthalte, eine Blutvergiftung und sogar eine dringende Herzoperation berichtet worden. Nun präsentiert sich der Schauspieler wieder in Bestform und mit gewohnter Energie.

Für sein Comeback hat sich Schweiger eine heitere Bühne ausgesucht: In der beliebten Familiensendung „Klein gegen Groß“ mit Moderator Kai Pflaume (58) stellt er sich der 14-jährigen Wienerin Lola. Das Duell dreht sich um Filmtitel – ein Thema, bei dem der erfahrene Schauspieler eigentlich Heimvorteil haben sollte.

Verliebt in Wien

Während der Aufzeichnung, die bereits am 19. Oktober stattfand, wirkte Schweiger entspannt und positiv. Auf Pflaumes Frage nach seinem Befinden antwortete er laut Bild: „Ja, mir geht es super! Sehr gut!“ Außerdem verriet er mit einem Schmunzeln, dass ihn mit Wien eine ganz besondere Erinnerung verbindet: „Ich habe mich damals dort in meine ehemalige Ehefrau Dana verliebt.“

Die neue Folge von „Klein gegen Groß“ wird am 1. November um 20.15 Uhr auf ORF 1 ausgestrahlt. Mit seinem Auftritt beweist Til Schweiger, dass er sich von den gesundheitlichen Strapazen der vergangenen Monate offenbar gut erholt hat – und wieder bereit ist für das Rampenlicht.