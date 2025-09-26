Tochter von Til Schweiger startet jetzt in Wien durch

Vor dem Schloss Schönbrunn ist ab Freitagmorgen alles vorbereitet: Beim Ein-Stern-Springturnier treten Reiterinnen und Reiter um Siege und Platzierungen an.

Mit dabei ist Luna Schweiger (28), Tochter von Schauspieler Til Schweiger und Unternehmerin Dana Schweiger.

Filme des Vaters

Bekannt wurde sie in den 2000er-Jahren durch Filme wie „Keinohrhasen“, „Zweiohrküken“ und „Kokowääh“.

Zwei Pferde am Start

Privat verbringt Schweiger viel Zeit im Sattel. In Wien startet sie mit „Fier de Lui de Tramarubis Z“ über 1,10 Meter Höhe und mit ihrem Wallach „Cowi“ über 1,20 Meter.

Freude auf das Event

Auf Instagram teilte die Schauspielerin bereits Fotos vor der Kulisse des Schlosses – mit den Worten „J’adore“ („Ich liebe es“).