ORF-Star Nadja Bernhard: Selfie in Rom - mit IHM

Die stilvolle ZiB-Moderatorin teilte ein Foto, das offenbar durch eine Fensterscheibe aufgenommen wurde – prompt rätselten die Fans, wer wohl hinter der Kamera stand.

Ein Blick, ein Lichtspiel, ein Hauch von Geheimnis: Mit einem kunstvoll inszenierten Foto aus Rom sorgt ZiB-Moderatorin Nadja Bernhard derzeit für Aufsehen auf Instagram. Die 52-Jährige steht hinter einer Glasscheibe, der Blick direkt in die Kamera gerichtet, elegant wie eh und je. Doch was das Bild besonders macht, ist der Mann, dessen Reflexion sich deutlich im Fenster spiegelt – mit längeren Haaren und dem Fotoapparat in der Hand.

Gerüchte und Aufklärung

Schnell wurde spekuliert: Wer ist der mysteriöse Fotograf? Ein romantisches Detail, das viele Fans neugierig machte. Doch Nadja Bernhard lässt keine Gerüchte aufkommen und klärt charmant auf. „Roma, mia amata. Danke fürs Festhalten Hubertus Hohenlohe“, schreibt sie zu dem Beitrag. Damit ist klar: Der Mann hinter der Kamera ist kein Unbekannter, sondern ein international gefragter Künstler, Fotograf und Kosmopolit.





Beziehungsstatus

Das stimmungsvolle Foto mit der doppelten Perspektive – Bernhard klar im Fokus, Hohenlohe als Schatten im Glas – zeigt eindrucksvoll, wie aus einem Moment Kunst entstehen kann. Und es beweist einmal mehr: Nadja Bernhard hat nicht nur ein Händchen für Nachrichten, sondern auch für stilvolle Auftritte im richtigen Licht.

Im Jänner sagte Nadja Bernhard beim Jägerball noch, dass sie glücklich vergeben sei. Wenig später hieß es, die Moderatorin sei wieder Single. Man hat sie jedenfalls schon eine Weile nicht mehr mit einem Mann gesehen.