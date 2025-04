Peter Kraus über seinen Künstler-Sohn Mike: "Er hat sich gesteigert"

Der Schauspieler und Sänger reiste zur Unterstützung extra nach Wien. Im Gespräch mit oe24 verrät er, wie sein Verhältnis zu seinem Sohn Mike ist.

Er selbst ist eine lebende Legende, sein Sohn Mike Kraus ist auf dem Weg dorthin. Der Künstler präsentierte gerade gemeinsam mit Yve Voermans-Eiserfey seine Werke in der Galerie Hartinger in der Wiener Innenstadt. Das Motto: "Das Thema ist immer die Liebe". Da reiste natürlich auch der berühmte Vater zur Unterstützung an: "Ich sollte eigentlich gerade bei der Südsteiermark Classic mitfahren", verrät Peter Kraus im Gespräch mit oe24. Gleich nach der Ausstellungseröffnung setzte er sich ins Auto und kehrte genau dorthin zurück.

Kraus hängt bei Kraus

Dass sein Sohn in seine Fußstapfen tritt, macht Peter Kraus stolz: "Er macht das alles genau so, wie ich es mir vorstelle. Ich sehe die Bilder und weiß, dass er sich sehr gesteigert hat im Vergleich zum letzten Jahr." Hängen denn auch Kraus-Bilder in seinem Wohnzimmer? "Ja, natürlich. Ich unterstütze ihn so gut es geht", sagt er. Was viele vielleicht nicht wissen: Peter Kraus war vor seiner Karriere als Schauspieler und Sänger selbst Maler.

Künstler Mike Kraus © Andreas Tischler ×

Mike, gebürtig aus Wien und heute in München zu Hause, sowie Yve, die in Köln lebt und arbeitet, zählen längst zu den festen Größen der internationalen Kunstszene. Ihre Werke finden sich sowohl in angesehenen Ausstellungen als auch in bedeutenden Privatsammlungen rund um den Globus.

Yves Voermans-Eiserfey mit ihren Werken. © Andreas Tischler ×

Facetten der Liebe

Trotz ihrer unterschiedlichen künstlerischen Handschriften eint die beiden eine zentrale Botschaft: die Liebe – in all ihren Facetten – und die tiefe Sehnsucht nach einer Rückbesinnung auf das Wesentliche. Im Mittelpunkt steht dabei das Ideal einer wiederhergestellten Einheit zwischen Mensch und Natur. In einer Welt, die zunehmend von Entfremdung und Technologisierung geprägt ist, setzen Mike und Yve mit ihrer Kunst ein berührendes Zeichen der Verbundenheit und Hoffnung. Von 25. April bis 15. Mai kann man die Bilder in der Galerie Hartinger bestaunen und im besten Fall auch kaufen.