Peter Rapp (†81): Infos zu Begräbnis und Kondolenzbuch

Die Entertainer-Legende tritt die letzte Reise an. Seine Töchter sind dankbar für die große Anteilnahme.

Peter Rapp, einer der bekanntesten und beliebtesten Fernsehunterhalter Österreichs, ist tot. Der Publikumsliebling verstarb am 25. April im Alter von 81 Jahren. Mit ihm verliert das Land nicht nur einen TV-Star, sondern auch eine Persönlichkeit, die jahrzehntelang das Unterhaltungsprogramm geprägt hat – mit Schlagfertigkeit, Witz und einer Portion Selbstironie, die bis zuletzt erhalten blieb.

Mehr lesen:

Humorvoller Umgang mit dem Tod

Noch kurz vor seinem Tod bewies Rapp einmal mehr seinen typischen Humor: In einer Kolumne sinnierte er über die eigene Beerdigung – nicht traurig, sondern mit einem Augenzwinkern. „Auf meinem Sarg soll dann ein Rauchfang montiert werden. Beim Hinaustragen des Sarges erzeugt man dann mit Trockeneis kleine Rauchwolken, die aus dem Rauchfang herauskommen“, schrieb er. Ein makabrer Einfall? Vielleicht. Aber eben ganz Rapp.

Die tatsächliche Beisetzung am 23. Mai wird ohne Trockeneis-Inszenierung stattfinden. Stattdessen wird ein anderer, sehr persönlicher Wunsch des Verstorbenen wahr: Sein Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof wird von einem Goldregenstrauch geschmückt – dem einzigen Wunsch, den er jemals hinsichtlich seiner letzten Ruhestätte geäußert hatte. Der Strauch mit den leuchtend gelben Blüten soll ein Symbol für Lebensfreude sein – etwas, das Rapp wie kaum ein anderer verkörperte.

Ehrengrab

Dass ihm ein Ehrengrab in unmittelbarer Nachbarschaft zu Künstlerkollegen wie Udo Jürgens und Willi Resetarits zuteilwird (oe24 berichtete), hätte Rapp sehr stolz gemacht. Seine Familie sieht darin ebenfalls eine besondere Form der Anerkennung für ein Leben, das ganz im Zeichen der Unterhaltung stand – und für einen Menschen, der sich selbst nie zu wichtig nahm. Eine sehr öffentliche Abschiedsfeier geplant. Tochter Rebecca Rapp sagt gegenüber oe24: „Er hat all das verdient. Ich freue mich, dass er so gefeiert wird."

Online-Kondolenzbuch

In Kürze werde es auch ein Online-Kondolenzbuch geben. Dann kann ganz Österreich Abschied von einem ganz Großen nehmen. Die Trauerfeier findet am 23. Mai zu Mittag statt – öffentlich und für alle zugänglich. "Die Familie möchte gerne mit all seinen Freunden, Wegbegleitern, Arbeitskollegen und Fans von ihm Abschied nehmen und ihm seinen letzten großen Auftritt ermöglichen," so die Familie auf Instagram. Wer sich von Peter Rapp verabschieden möchte, ist eingeladen, dem Trauerzug nach der Zeremonie zu folgen.