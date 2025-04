Showtime für "Dancing Stars" mit Hommage an Peter Rapp

Die sechste Folge startete mit einem emotionalen Rückblick auf die erste Ausgabe von "Dancing Stars"

"You are always on my mind" - mit diesem Song und einem Rückblick auf Peter Rapps schönste Momente bei "Dancing Stars" startete die ORF-Tanzshow in die sechste Folge. Die heute verstorbene Entertainer-Legende war in der ersten Staffel im Jahr 2005 als Promi-Tänzer mit dabei.

"The show must go on"

Andi Knoll und Mirjam Weichselbraun moderierten den Rückblick sentimental an, es waren mehrere Ausschnitte aus der Show zu sehen. Zum Schluss lächelten die beiden Moderatoren und riefen: "The Show must go on" - dann tanzten die sieben übrig gebliebenen Promis im Ballroom an.

Sturz und Koma

Als TV-Moderator unterhielt er seit den späten 60er Jahren Millionen Fans. Jetzt fiel für Peter Rapp mit 81 Jahren der letzte Vorhang. Am Freitag, den 25. April, verstarb der Entertainer nach längerer Krankheit. Aus Rapps Umfeld erfuhr oe24, dass der beliebte Moderator und Showmaster bereits seit Oktober letzten Jahres im Spital lag. Rapp soll nach einem Sturz auf der Intensivstation gelegen haben und sich von den Folgen nicht mehr erholt haben. Schon kurz darauf fiel er ins Koma aus dem er nicht mehr erwachte, wie ein Insider berichtet.