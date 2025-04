Peter Rapp (†81): SO rührend nimmt seine Tochter Abschied

Sängerin Rebecca Rapp bedankt sich für die Anteilnahme und die zahlreichen Nachrichten.

Österreich trauert um eine seiner schillerndsten Fernsehikonen: Peter Rapp, langjähriger ORF-Moderator und echtes TV-Urgestein, ist im Alter von 81 Jahren verstorben. Über Jahrzehnte prägte er die heimische Medienlandschaft wie kaum ein anderer – mit Witz, Charme und einer ordentlichen Portion Schmäh.

Mehr lesen:

Der gebürtige Wiener, der 1963 als Sänger beim ORF seine Karriere begann, wurde rasch zum beliebten Fernsehgesicht. Ob in „Spotlight“, „Hoppala“, „Okay“, der unvergessenen „Brieflosshow“ oder „Herzblatt“ – Peter Rapp stand stets für gute Unterhaltung mit Haltung. Auch abseits der Kamera galt er als authentisch, meinungsstark und dabei immer nahbar. Eine Seltenheit im schnelllebigen Fernsehgeschäft.

Tochter Rebecca nimmt emotional Abschied

Besonders bewegend ist die öffentliche Reaktion seiner Tochter Rebecca, die sich nach dem Tod ihres Vaters erstmals via WhatsApp-Story zu Wort meldete. In rührenden Worten schrieb sie: „Liebe meines Lebens. Wir werden dich auf ewig vermissen und dich für immer hochleben lassen.“ Dann schreibt sie noch: „Der Fels in der Brandung. Die Stimme, die beruhigt. Der beste Dad dieser Welt. Mein großes Vorbild. Die Liebe meines Lebens.“

Rebecca bedankte sich auch für die zahlreiche Anteilnahme und bat gleichzeitig um Verständnis und Zeit für die Familie, um in Ruhe trauern zu können.

Rebecca nimmt in einer Story Abschied. © WhatsApp ×

Ein Leben voller Höhen – und Tiefen

Peter Rapps Lebensgeschichte war nicht nur von Applaus und Rampenlicht geprägt, sondern auch von persönlichen Herausforderungen. 1997 musste er einen Privatkonkurs bewältigen, auch seine Spielsucht war öffentlich bekannt – doch Rapp stand immer wieder auf, bewies Stärke und Kampfgeist. Selbst nach einem Herzinfarkt im Jahr 2013 ließ er es sich nicht nehmen, zurück auf die Bühne zu kehren. Seine Energie, sein Humor – sie blieben bis zuletzt erhalten.

Rapp war dreimal verheiratet und hinterlässt drei Kinder: Rebecca, Christopher und Roxanne. Ihnen galt sein ganzer Stolz.

Das letzte Kapitel einer beeindruckenden Karriere

Der Verlust von Peter Rapp trifft nicht nur Familie und Freunde, sondern auch ein breites Publikum, das mit ihm aufgewachsen ist. Generationen von Österreicherinnen und Österreichern verbinden mit seinem Namen unzählige Fernsehmomente, Lacher und Erinnerungen. In den sozialen Medien häufen sich nun die Beileidsbekundungen – viele davon von prominenten Wegbegleitern, aber auch von Fans, die sich „für all die schönen Stunden vorm Fernseher“ bedanken.