Prinzessin Kate macht Austro-Designer zum Star

Bei ihrem jüngsten Auftritt trug Kate einen braunen Blazer um 1.390 Euro. Mittlerweile ist dieser komplett ausverkauft.

Prinzessin Kate, bekannt für ihr elegantes Auftreten, hat Stylistin Natasha Archer an ihrer Seite, die seit 2007 als persönliche Assistentin und später als Stylistin für sie arbeitet. Laut einem Bericht der "Daily Mail" will man künftig verhindern, dass zu viele Details über Kates Mode an die Öffentlichkeit gelangen. Der Fokus soll auf ihrer Arbeit liegen und nicht auf ihrer Kleidung. Eine Quelle aus dem Palast wird von "The Times" zitiert: "Es herrscht die absolute Überzeugung, dass es bei der öffentlichen Arbeit nicht darum geht, was die Prinzessin trägt."

1.390 Euro für Kates ikonischen Blazer

Trotz dieser neuen Ausrichtung wurde kürzlich bekannt, dass Kate bei ihrem Besuch der National Portrait Gallery einen österreichischen Designer wählte. Sie nahm an einer Veranstaltung mit Kindern teil, um eine neue Initiative des "Royal Foundation Centre for Early Childhood" zu unterstützen. Dabei trug sie einen braunen Blazer des Modemachers Petar Petrov, konkret das Modell "The Founder", das für 1.390 Euro auf petarpetrov.com erhältlich war.





Mittlerweile soll der Blazer vergriffen sein. So groß war der Hype um das It-Piece. Petar Petrov ist international gefeiert. Der Designer wurde bereits in der "Vogue" und anderen Branchenmagazinen abgelichtet.