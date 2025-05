PS-Promis fuhren 38.000 Euro bei "Art of Cart" ein

Das prominente Charity-Rennen feierte sein 25. Jubiläum. VIPs aus Deutschland, Österreich und der Schweiz trauten sich auf die Strecke.

Mit reichlich Promi-Glanz, Rennfieber und Charity-Spirit ging am 24. Mai das Jubiläum des rasantesten B2B-Events des Landes über die Bühne: ART OF CART feierte in seiner 25. Ausgabe nicht nur ein Vierteljahrhundert Vollgas-Networking, sondern sammelte auch 38.000 Euro für den guten Zweck.

Promi-Duell am Asphalt

Knapp 83 Prominente gaben im E-Kart alles – darunter Reality-Stars Yeliz Koc und Christina Grass, Skilegende Elisabeth Görgl, Miss Europe Beatrice Turin, „Bergdoktor“-Star Mark Keller, Kabarettist Reinhard Nowak, TV-Koch Mike Süsser sowie Motorsportgrößen wie Corinna Kamper, Christian Abt und Red-Bull-Motocross-Star Johannes Wibmer. Auch Influencer Satansbratan ließ sich das Charity-Race nicht entgehen.

Rasantes Jubiläum für den guten Zweck

100 Teams – darunter 86 Unternehmen – lieferten sich heiße Rennen zugunsten der Organisationen Wings for Life und Iron Road for Children. „Wir freuen uns riesig über die starke Beteiligung und die Spendensumme von 38.000 Euro“, so Veranstalter Peter Saliger, der mit ART OF CART seit 25 Jahren Motorsport, Wirtschaft und sozialen Einsatz vereint.

Ein Jubiläum, das PS-stark zeigte: Charity kann auch schnell sein.