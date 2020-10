Zum 88. Geburtstag des Baumeisters ging es richtig rund!

Was für eine Überraschung! Zum 88. Geburtstag gab es für Richard Lugner eine sexy Party im Marchfelderhof. Der Plan wäre gewesen, dass Lugners Streichelzoo „Bambi“ Bruckner und „Kolibri“ Venus nach heißen Can-Can-Tanz auch für ihn aus der Geburtstags-Torte hüpfen, doch dann übernahm eine professionelle Stripperin das Kommando.

So überraschte sie Lugner

Lugner: Schönster Geburtstag aller Zeiten

Die Burlesque-Tänzerin Candice kümmerte sich hautnah um Richard Lugner. Das Highlight: Ein lasziver Lapdance, bei dem Mörtel auch tief in das Dekolleté blickte und nach dem in einen heißen Lack-Mini verhüllten Popo grapschte. „Ich bin auf Krücken dort gesessen und habe es über mich entgehen lassen,“ schnappte er nach der vier-minütigen Sex-Offensive um Luft. „Das war schönste Geburtstag aller Zeiten.“ Nicht nur wegen der Stripperin: „Wir waren nur acht Gäste. Da hatte ich wirklich Zeit mich um alle zu kümmern.“ Am Tag darauf feierte Lugner dann mit Tochter Jacky und Ex-Mausi im Restaurant Do & Co.

