oe24.at-Talk: Sex and the (Lugner) City: So verrucht ist dieser Einkaufstempel!

Er ist bereits 91 Jahre alt, noch immer sehr fit und umtriebig und hat vor allem bereits viel erlebt: Richard Lugner teilt im Talk mit oe24.at im Plauderton einige pikanteste Details aus seinem Leben.

Baby fast untergeschoben

So wurde der fidele Nicht-Pensionist gleich mehrfach fast Opfer eines Babyunterschubs. "Es gab auch zwei, die wollten Sex mit mir, weil sie schwanger waren. Frauen sind schon sehr raffiniert", so der Baumeister.

Richard Lugner an seinem Geburtstag mit Tierchen - Sonja Schönanger ganz rechts © Tischler ×

"Sex kann man nicht verbieten"

Doch er weiß auch saftige Liebesgeschichte aus seiner Lugner City zu erzählen. Denn in dem Einkaufscenter kommt es gar nicht selten zu Intermezzi der amourösen Art: „Sex kann man nicht verbieten. Wenn es einen mal übermannt, ist man nicht zu stoppen. Einmal waren auch zwei Frauen mit einem Mann im Stiegenhaus. Der hat die abwechselnd genommen. Da kann man nix machen“. Ob er auch schon mal so einen Notfall an sich selbst erlebt hat, ist ungewiss.

HIER wurde öfter... geliebt

Zum Schluss verrät er noch, wo es öfter zu den Liebesspielen kam: "Am Anfang haben die jungen Leute bei uns in der Garage oft hinter den Autos Sex gehabt." In dem Sinn: Passen Sie beim Parken in der Lugner City nicht nur auf andere Autos auf, sondern auch auf freilaufende Pärchen...