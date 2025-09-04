Alles zu oe24VIP
richard lugner

Altersschwäche

Neue Details: So geht es dem süßen Michi Lugner nach dem Tod von Richard

04.09.25, 11:21 | Aktualisiert: 04.09.25, 12:51
Nach dem Tod von Richard Lugner brach für Michi eine Welt zusammen. Der süße Schäfer-Mischling vermisste sein Herrchen nach dessen Tod vor einem Jahr noch wochenlang. Inzwischen genießt er sein neues Leben

Es war ein trauriger Tag für "Michi", als Richard Lugner am 12. August verstarb. Sein treuer Hund vermisste ihn sehr. Auch wenn er angeblich schon vor Lugners Tod aus der Villa ausziehen musste, da er sich mit Simone Lugners Haustieren nicht gut verstand. Er fand bei der Haushälterin ein vorübergehendes Zuhause in einer Wohnung in der Lugner City. Dennoch besuchte er sein Herrchen regelmäßig.

Richard Lugner mit Hund Michi

Richard Lugner mit Hund Michi

© Tischler

Etwas mehr als ein Jahr später fragte oe24 nach, wie es Michi denn heute geht. "Es geht ihm sehr gut und er bekommt viel Liebe", hört man aus dem Familienumfeld. "Leider ist Michi altersbedingt schon etwas schwach", so der Insider weiter. Der Schäfer-Mischling ist inzwischen 14 Jahre alt und genießt quasi seine "Pension".

Nur auf seinem Instagram-Account ist es ruhiger um Michi geworden. Sein letzten Posting stammt von Ostern 2025 und zeigt ihn glücklich mit Leo und Jacqueline Lugner, die sich um ihn kümmern.

