Opernball 2025: Alles neu in der Lugner-Loge

Wer heuer in der Lugner-Loge Platz nehmen wird ist streng geheim. Fest steht nur, dass dort kein Stein auf dem anderen bleibt

Es waren immer illustre Runden, die zu Lebzeiten von Richard Lugner in seiner Opernball-Loge feierten. Von Beauty-Doc Artur Worseg über Zahnarzt Waldemar Festenburg oder Unternehmer Peter Zanoni mit seiner Frau Heni, gaben sich zahlreiche Promis die Logen-Klinke in die Hand. Bis jetzt. Denn wie oe24 aus dem Umfeld der Lugner City erfuhr, wird heuer alles anders.

Richard und Simone Lugner mit Priscilla Presley und Jacqueline Lugner © Tischler ×

Keiner der oben genannten Freunde der Familie wird heuer in der Parterre-Loge zu Gast sein. Familie Worseg beispielsweise nimmt stattdessen bei Ernst Minar und Dominic Heinzl Platz. Aber wer sitzt nur in der Loge der Lugner City?

Jacqueline und Leo Lugner © Fuhrich ×

Fix sind dort Jacqueline, Leo und Christina Lugner. Dazu kommt ihr Stargast Alec Monopoly - macht insgesamt vier Personen in einer Loge, in der bis zu zwölf Leute Platz nehmen können. Insidern zufolge soll die Loge heuer nicht voll besetzt sein. Rund zehn Personen werden mit den Lugners feiern. Namen werden dabei keine genannt. "Es sind Geschäftspartner und Freunde von Jacqueline Lugner", so ein Insider.

Erst am Donnerstag wird sich dann zeigen, wer gemeinsam mit Jacqueline, Leo und Mausi feiern wird.