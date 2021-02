Während sich die Südafrika-Mutation weiter in Österreich ausbreitet, postet der ehemalige ORF-Moderator und ÖVP-Kandidat Wolfram Pirchner seinen Golfurlaub am Westkap.

"Golf und vieles mehr in Südafrika - fantastisch (...)", mit diesen Worten postet Wolfram Pirchner ein wohl recht unüberlegtes Selfie vom Golfen im Urlaub. Bei den meisten Fans kommt nicht so gut an, dass der ehemalige Moderator sich um Ursprungsland der Corona-Mutation aufhält, die sich gerade unkontrolliert in Österreich ausbreitet. "Ich glaube da hat jemand noch nichts von B 1.352 gehört", kommentiert ein User.

Doch Pirchner lässt sich von den kritischen Kommentaren nicht beirren und kontert mit Sarkasmus: "Schon ausreichend viel. wenn es mit der großartigen europäischen Impfstrategie so weiter geht, werde ich bis 2030 sicher geimpft sein - auch gegen die südafrikanische Variante."