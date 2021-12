Sängerin Mala Frank singt für Tiere

Mala Frank sorgt im Lockdown für „Glückseligkeit“. Die Wiener-Soul-Sängerin ruft zum Spenden auf für den Pferdegnadenhof Edelweiss. Tierschutz in Zeiten von Corona und Lockdown.

Die Wienerin, die mit ihren berührenden Texten und ihrer tiefen, souligen Stimme gewöhnlich eher für den Griff zum Taschentuch sorgt, macht uns Mut, die schwere Zeit im Lockdown leichter zu nehmen und uns auf die positiven Seiten des Lebens zu fokussieren.

Weihnachtszeit

Nach Titeln wie der Rocksingle „Geweint wegen dir“, oder ihrem herzzerreißenden Debut „Auf ewig“ im vergangenen Jahr, folgte am 11.11.2021 „Glückseligkeit“ - eine bewegende, fröhliche Pop-Nummer, die zur Weihnachtszeit nicht besser passen könnte.

Geschenke und Tierschutz

Independent Artist Mala Frank setzt sich, wie man schon aus den Schlagzeilen durch ihren besonderen Fan Bryan Adams(!) weiß, stark für Tiere ein! Für den guten Zweck verlost die Sängerin auf Social Media Geschenke für ihre Fans. Alles was dafür zu tun ist, ist zu spenden. Und zwar an einen Lebenshof für Tiere, für den sich die Kunstschaffende, die sich seit 6 Jahren vegan ernährt, damit einsetzen möchte. Jeder soll geben, was ihm möglich ist - bei ihrer Verlosung macht sie wegen der Geldbeträge keine Unterschiede.

Herzlich Willkommen - Pferdegnadenhof Edelweiss

Und was bekommen die Fans dafür?

Es gibt Fanartikel, bedruckt mit einer Mala Frank Illustration von Sara Levinskas, einer Künstlerin aus L.A. die selbst auch ein Riesenfan der Sängerin ist, außerdem ist auch für Alkohol gesorgt - selbstverständlich auch in einer Mala Frank Sonder-Editions-Flasche, und die vegane Schokolade aus Wien fehlt natürlich auch nicht.

Lookdown-Spenden-Aufruf