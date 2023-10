Nackte Tatsachen - Josef Winkler ganz freizügig in ATV-Show "'Leiwand Lästern mit Luis'.

ATV hat sich mittlerweile gut etabliert im Entertainment-Segment. Formate wie " Forsthaus Rampensau " oder "Teenager werden Mütter" stillen die Gier nach Trash-TV-Inhalten.

Lästerei mal drei

Nun sorgt eine neue Sendung für Wirbel. In "Leiwand Lästern mit Luis" (läuft exklusiv auf Joyn) geht es, ja, genau darum, andere ordentlich auszustallieren. Luis, der Vorjahressieger bei "Forsthaus Rampensau" lädt sich zwei Promis ein und dann wird gemeckert und gelästert über die Teilnehmer der diesjährigen Sendung. Soweit so nice, doch in der aktuellen Folge stielt ein Studiogast allen die Show...

Josef und "Bambi" Nina

Ondulierte Scham

Nämlich der Ex-Friseur von Sebastian Kurz, Josef Winkler. Der wartet plötzlich mit nackten Tatsachen auf und zeigt seine wilde Seite. Er war zusammen mit Nina "Bambi" Bruckner in der Läster-Show geladen. Dort meinte Winkler, es wäre nett, wenn Bambi ihre Playboy-Fotos noch einmal live nachstellen würde.

Ohne Styling kein Shooting

Scham-Shooting

Grund genug für Lästerbacke Luis, einen Gegenvorschlag zu bringen. Josef soll blankziehen und zeigen, wie er das macht! Und der? Ja, lässt sich voll und ganz auf die Aufgabe ein, posiert verschieden und macht sich auch nackig. Doch, nicht einfach so! Natürlich muss das Schamhaar würdig gestyled werden, nicht, dass er beim Foto-Shoot einen Bad Hair Day zwischen den Beinen hat, kann doch ein Starfriseur nicht verantworten! Ob so ein Intim-Styling nun zum neuen Renner wird im Friseursalon? Wer weiß... Wenn ja, dann macht ATV bestimmt eine Show draus...

