Schell-Nachlass unterm Hammer

Maximilian Schells Tochter Nastassja bietet ihr Erbe zum Ersteigern an.

Wertvoll. Zahlreiche persönliche Sachen aus dem Nachlass von Oscar-Preisträger Maximilian Schell stehen ab sofort auf der Online-Auktions-Plattform aurena.at zur Versteigerung. Bis zu seinem Tod 2014 lebte Schell viele Jahre am Hof der Familie in Preitenegg nahe der Heb-alm auf über 1.000 Meter Seehöhe. In unmittelbarer Nähe dazu ließ er Ende der 1980er-Jahre ein Haus ganz nach seinen Vorstellungen errichten, wie Tochter Nastassja erzählt: „Dieses Haus war ein leidenschaftliches Projekt meines Papas.“ Nun will sich Nastassja Schell vom Haus sowie den darin befindlichen Schätzen ihres Vaters trennen. Das Haus selbst könnte ein Schnäppchen werden. Für 300 m2 Wohnfläche und rund einen Hektar Grund will Nastassja 750.000 Euro.

Rar. Zu den weiteren Auktions-Exponaten zählen Bilder, Bücher, Schmuck und Memorabilien von Maximilian Schell.