Sebastian Kurz feierte seinen großen "Dream" in der Hannelore

Der ehemalige Kanzler lud Promis und Wirtschaftstreibende in das Kult-Lokal in der Wiener Innenstadt

Sebastian Kurz, ehemaliger österreichischer Bundeskanzler, hat offiziell den Wiener Standort seiner Cybersicherheitsfirma Dream eröffnet und diesen Meilenstein mit einer exklusiven Feier im Szeneclub „Hannelore“ in Wien zelebriert. Unter den geladenen Gästen befanden sich zahlreiche Promis wie Model Nadine Mirada, ORF-Moderatorin Vera Russwurm, Florian Gschwandtner, Elisabeth Köstinger, Alexandra Meissnitzer und Gernot Blümel.​

Nadine Mirada, Sebastian Kurz und Vera Russwurm © Andreas Tischler ×

Dream: Vom Start-up zum Milliardenunternehmen

Dream wurde Anfang 2023 von Sebastian Kurz gemeinsam mit den israelischen Unternehmern Shalev Hulio und Gil Dolev gegründet. Das Unternehmen hat sich auf den Schutz kritischer Infrastrukturen mittels künstlicher Intelligenz spezialisiert und beschäftigt derzeit rund 150 Mitarbeiter an Standorten in Tel Aviv, Abu Dhabi und Wien. Mit einer kürzlich abgeschlossenen Investitionsrunde in Höhe von 100 Millionen US-Dollar, angeführt von Bain Capital, wurde Dream mit 1,1 Milliarden US-Dollar bewertet, wodurch es den Status eines „Unicorns“ erreichte. ​

Robert Dornauer und Eva Schütz setzen ihre Turtelshow fort. © Andreas Tischler ×

Wiener Standort als strategisches Zentrum

Der neue Wiener Firmensitz befindet sich in einem historischen Ringstraßenpalais und dient als europäisches Hauptquartier für Dream sowie als Standort für Kurz' weitere Unternehmungen, darunter die Investmentfirma AS2K und die Beratungsfirma SK-Management. Das Büro erstreckt sich über 400 Quadratmeter und beherbergt ein Team von Experten, das eng mit internationalen Partnern zusammenarbeitet. ​

Susanne Riess mit Gery Keszler © Andreas Tischler ×

Feier mit prominenten Gästen in der „Hannelore“

Zur Feier der Eröffnung lud Sebastian Kurz zu einer exklusiven Veranstaltung in den Wiener Club „Hannelore“ ein. Unter den Gästen befanden sich hochkarätige Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Kultur, die gemeinsam den erfolgreichen Start des Wiener Standorts zelebrierten. Die Veranstaltung bot Gelegenheit zum Networking und zum Austausch über aktuelle Entwicklungen im Bereich Cybersicherheit.​