Semino Rossi packt aus: Das war sein peinlichster Auftritt

Schlagerstar Semino Rossi schilderte auf Instagram seinen "peinlichsten Moment".

"Auch nach so vielen Jahren auf der Bühne gibt es Momente, die man nie vergisst", schreibt Schlagerstar Semino Rossi auf seiner Instagram-Seite. Dazu teilt er ein Video, in dem er von seinem "peinlichsten Moment" auf der Bühne berichtet.





Während seines Auftritts habe eine Frau aus dem Publikum ständig auf seine Hose gezeigt. "Und ich habe mir gedacht: Mein lieber Gott, was will diese Dame von mir", schildert Rossi den Moment. In einer Pause von der Show sei er dann zu ihr hingegangen und habe gefragt, was sie will. Die Frau erklärte, dass der Hosenstall des Schlagersängers offen sei.

"Sehr peinlich für mich"

"Ich habe mich gedreht, bin nach oben gegangen und habe es zugemacht. Das war sehr peinlich für mich", so Rossi. Er sei froh, dass ihn die Frau darauf aufmerksam gemacht habe.