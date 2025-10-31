Tränen, Schock, Genugtuung: Andy Borg packt über "Musikantenstadl"-Rauswurf aus

Der Schlagersänger sei damals sehr schockiert über die Entscheidung des Senders gewesen. Heute gibt er einen Einblick in seine damalige Gefühlswelt.

Es war ein Moment, der den beliebten Entertainer tief traf: Der plötzliche Rauswurf aus dem „Musikantenstadl“ kam für Andy Borg (64) völlig überraschend – und hinterließ Spuren. In der TV-Sendung „Glückwunsch, Andy! – Florian Silbereisen feiert Andy Borg“ blickt der heimische Schlagerstar nun auf diese schwierige Zeit zurück und gewährt seltene Einblicke in seine Gefühlswelt.

Zehn Jahre lang war Borg das Gesicht der erfolgreichen ARD-Unterhaltungsshow. Doch 2015 kam das Aus – ohne Vorwarnung. „Ich war schockiert“, erzählt der Musiker in der von Florian Silbereisen (44) moderierten Geburtstagsgala. Der Gastgeber ist nicht nur Kollege, sondern auch langjähriger Freund Borgs, was dem Gespräch spürbar Nähe verleiht.





Flucht ergriffen - dann Tränenausbruch

Seine letzte Musikantenstadl-Sendung führte Borg nach Pula in Kroatien. Damals wollte er den Abend einfach noch genießen – doch der Abschied fiel ihm schwerer, als er zunächst dachte. „Ich habe zu Birgit gesagt, dass sie das Auto in Fahrtrichtung stellen soll“, erinnert sich der Sänger an seine Worte an Ehefrau Birgit. „Nach der Sendung bin ich dann mit Schminke und Mikrofon ins Auto gesprungen und wir sind losgefahren.“

Was danach geschah, beschreibt Borg als einen seiner emotionalsten Momente: „Dann sind wir zu einem Parkplatz gefahren, der ausreichend beleuchtet war. Wir sind beide ausgestiegen, haben uns umarmt und zusammen geweint“, erzählt er sichtlich bewegt.

"Genugtuung für mich"

Doch der Schlagersänger kann dem schmerzlichen Kapitel inzwischen auch mit einem Augenzwinkern begegnen. Wie er berichtet, hätten die Verantwortlichen seines Rauswurfs nach der Sendung mit „Blumenstrauß und Torte“ auf ihn gewartet – vergeblich. Borg und seine Frau waren längst verschwunden. „Das war eine Genugtuung für mich“, meint er mit einem Schmunzeln.

Heute hat Andy Borg längst wieder festen Boden unter den Füßen. Mit seiner beliebten „Schlager-Spaß“-Reihe im SWR feiert er große Erfolge und begeistert ein treues Publikum.

Die Sendung „Glückwunsch, Andy! – Florian Silbereisen feiert Andy Borg“ wird am Samstag, 8. November, um 20.15 Uhr im SWR und MDR Fernsehen ausgestrahlt. Neben Silbereisen erinnern sich auch Monique, Ramon Roselly und Semino Rossi an besondere Momente mit dem „Adios Amor“-Sänger, der am 2. November seinen 65. Geburtstag feiert.