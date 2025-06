Simone Lugner: "Bis mir das Universum Senad schickte"

Die Baumeister-Witwe zeigt sich auf Instagram in inniger Umarmung mit einem Mann - und der ist auch kein Unbekannter.

Es gibt Momente, die stehen sinnbildlich für einen Neuanfang. Für Überwindung. Für Mut. Einen solchen Moment hat Simone Lugner – medial bekannt nicht nur als Witwe von Baumeister Richard Lugner – am Wochenende durchlebt. Und zwar in luftiger Höhe, angeschnallt an ein Bungee-Seil.

Lange hatte sie gezögert, lange gehadert – doch schlussendlich wagte sie den Sprung ins Ungewisse. Dabei war sie nicht allein: An ihrer Seite – oder besser gesagt, fest mit ihr verbunden – sprang Senad Bruckner. Kein Unbekannter, sondern der Ehemann von Richard Lugners Ex-Freundin Nina "Bambi" Bruckner.

Ein Sprung mit Symbolkraft

„Als ich oben stand, hat mein Kopf gesagt: Nie im Leben, nie im Leben lässt du dich jetzt hier nach vorne kippen“, schreibt Simone Lugner unter die Bilder ihres Sprungs. „Und ich habe nicht nachgegeben, bin aller Zurufe und Mutmacher zum Trotz standhaft geblieben. Bis mir das Universum Senad schickte… gemeinsam sind wir dann doch gesprungen.“

Die Bilder sprechen Bände: Innige Umarmung vor dem Absprung, dann der Fall ins Leere – immer noch eng aneinandergeklammert. Ein wenig Romantik, viel Adrenalin, ein Hauch von Drama – wie es sich für die Lugner-Welt gehört.

Ein mutiger Moment mitten im Sturm

Leicht hat es Simone Lugner derzeit nicht. Mehrere Gerichtsverfahren belasten sie, ihr Verbleib in der bekannten Lugner-Villa ist ungewiss. Während sie juristisch um ihr Leben kämpft, zeigt sie sich nun zumindest menschlich unerschrocken. Der Sprung mit Bruckner ist sinnbildlich für vieles: Für Zusammenhalt, für einen Neuanfang – vielleicht auch für die Kraft, loszulassen.

Ob es beim Bungeesprung bleibt oder ob bald weitere Abenteuer folgen, bleibt offen. Ihre Frage an die Community klingt jedenfalls vielversprechend: „Ist es leichter, wenn man schon mal gesprungen ist? Frage für einen Freund.“

Eines ist klar: Der erste Schritt ins Leere verlangt nicht nur Mut, sondern auch Vertrauen. Und das hat Simone Lugner – zumindest für diesen einen Moment – ganz offensichtlich gefunden.