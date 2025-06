Simone Lugner erneut vor Gericht: Es geht um 14.000 Euro

Die Lugner City hat Simone Lugner wegen eines Autoschadens geklagt. Heute kommt es zum Showdown in Wien.

Am heutigen Dienstag (17. Juni) muss Simone Lugner vor Gericht erscheinen – vertreten wird sie von ihrem Anwalt Florian Höllwarth. Verhandelt wird am Arbeits- und Sozialgericht in der Althanstraße in Wien. Der Auslöser: ein Autounfall mit brisanten Folgen.

Der Unfall

Es war genau acht Tage nach dem Tod von Richard Lugner, als seine Witwe Simone mit seinem Dienstwagen, einem 7er-BMW, unterwegs war. Aufgrund einer falschen Navigationsanweisung blieb sie in einem Baustellenbereich am Wiener Gürtel stehen – ein anderes Fahrzeug krachte in den BMW. Gegenüber oe24 meinte Simone damals, der Unfall sei „nicht so schlimm“ gewesen, der Wagen weiterhin fahrbereit. Den Unfallbericht füllte sie ordnungsgemäß aus und übergab ihn an die Lugner City, auf die der BMW zugelassen ist. Für Simone war die Angelegenheit damit erledigt – doch die Geschichte nahm eine unerwartete Wendung.

Im Februar 2025 erhielt sie plötzlich eine Reparaturforderung über 14.000 Euro – ausgestellt von der Lugner City. Grund: Der BMW war nicht vollkaskoversichert. Die Versicherung übernahm lediglich den Schaden des anderen Fahrzeugs, den Schaden am eigenen Wagen musste die Lugner City selbst tragen. Und diesen Betrag will nun die Lugner City von Simone zurückfordern.

Richard Lugners (†91) BMW mit dem Kennzeichen "BAU 100" kam zum Schaden

14.000 Euro plus Anwaltskosten

Simone wehrte sich gegen die Forderung und schaltete Anwalt Florian Höllwarth ein. Ein Vergleich wurde zwischenzeitlich diskutiert, letztlich jedoch von der Lugner City abgelehnt. Nun landet der Fall vor Gericht – mit möglicherweise teuren Folgen für Simone. Sollte sie den Prozess verlieren, kämen zu den 14.000 Euro auch noch Gerichts- und Anwaltskosten hinzu.





Simone: "Abreagieren beim Training"

Der heutige Gerichtstermin soll erste Klarheit bringen – und könnte richtungsweisend für den weiteren Verlauf des Streits zwischen Lugners Witwe und der Lugner City sein. Kurz vor dem Prozess sprach oe24 noch mit Simone: "Ich weiß nicht, ob mir danach zum Reden zumute ist. Ich werde mich auf jeden Fall im John Harris abreagieren beim Training." Ihr Anwalt soll das Reden für sie übernehmen, da sie zu emotional sei. Mehr Infos in Kürze.