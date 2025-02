× Simone Lugner: „Es ist schwierig. Ich habe zittrige Knie.“

Simone Lugner kämpft am Opernball mit dem Emotionen. Und will in Erinnerung an ihren Ehemann Walzer tanzen.

„Es ist schwierig. Ich habe zittrige Knie." Im ORF-Interview auf der Feststiege kämpfte Simone Lugner mit den Emotionen. Sechs Monate nach dem Tod von Ehemann Richard Lugner tanzte sie solo am Opernball an. „Ich bin ganz alleine. Der Richard war immer eine große Stütze. Aber er fehlt."



© Fuhrich × Zum Glück hatte sie Roland Glatzer, den ehemalige Chauffeur von Richard Lugner als Stütze dabei. „ Ich werde in Erinnerung an meinen Ehemann mit ihm Walzer tanzen!“