Simone Lugner: Foto von Richards Sterbebett sorgt für Riesenwirbel!

Dass die Witwe Fotos von Richard Lugners Sterbebett veröffentlicht, sorgt bei den Fans für große Entrüstung.

Seit 12. August ist Simone Lugner (42) jetzt bereits Witwe. Das ist länger, als sie mit Richard Lugner (†91) verheiratet war. Für heimische und deutsche Medien öffnete sie jetzt die Tür zur Lugner-Villa und zeigte, wie sie rund 80 Tage nach dem Tod des Baumeisters alleine zurechtkommt. Unter anderem führt sie durch die Küche, das Wohnzimmer, den Speiseraum und den Weinkeller.

Mehr lesen:

"Unter aller Sau"

Doch dann öffnet sie ebenfalls die Tür zu Richard Lugners Schlafzimmer und zeigt allen, wo er friedlich einschlief. Zwei Herzpölster liegen da, wo er lag.

Am 12. August wurde Richard Lugner tot in seinem Bett aufgefunden © Andreas Tischler / Viennapress ×

Was für die Witwe offenbar nicht bedenklich ist, da sie jeden Tag daran vorbeigeht, ist für andere vollkommen unverständlich und verstörend. "Das Foto von dem Bett, wo Richard gestorben ist, ist abartig. Alleine, dass seine Witwe das zulässt, ist unter aller Sau", sagt ein ehemaliger Vertrauter Mörtels gegenüber oe24. "Man muss sich mal vorstellen, wie es seinen Hinterbliebenen damit geht, wenn sie das so sehen. Vor allem Jacqueline, die eine sehr enge Verbindung zu ihrem Vater hatte."





Getrennte Betten

Simone und Richard waren zwei Jahre ein Paar und trennten sich kurz nach der Verlobung an seinem Geburtstag im Jahr 2022. Erst im April 2024 beschlossen die beiden, es noch einmal miteinander zu versuchen und Simone zog bei Richard ein. Die beiden schliefen dennoch in getrennten Betten, da der Baumeister in der Nacht sehr laut schnarchte.

Auch die Hausarbeit macht Simone Lugner vollkommen alleine. Hier bügelt sie skurrilerweise eines von Richard Lugners T-Shirts. © Andreas Tischler / Viennapress ×

Skurrile Aktionen

Auf einem anderen Foto bügelt Simone. Wenn man genauer hinschaut, entdeckt man, dass es eines von Richard Lugners Lieblings-Shirts ist, das da unter dem Eisen liegt. "Ich rede noch oft mit ihm", sagte seine Witwe gegenüber oe24. Er sei einfach noch sehr präsent und alles erinnere sie an ihn. Simone sorgte schon einmal für Kontroversen, als sie im Brautkleid an Richards Grab saß. Auch das fanden viele abstoßend und mehr als schräg.