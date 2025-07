So schön war Heinzls Traumhochzeit - alle Bilder

Am Samstag sagten der Society-Reporter und seiner Banker-Liebe in der Südsteiermark im kleinen Kreis "Ja"

Ein Antrag in Venedig, drei Tage Hochzeitsglück inmitten idyllischer Weinberge – die Hochzeit von Dominic Heinzl und Sonja Sarközi war ein Fest für die Sinne und die Kameras. Jetzt sorgen die emotionalen und stilvollen Hochzeitsfotos für Aufsehen – und zeigen: Diese Promi-Hochzeit war ein echtes Bilderbuch-Märchen. Schon der Start ließ erahnen, wie viel Liebe zum Detail in diesem Fest steckte. Beim Welcome-Dinner nahe Gamlitz wurde unter freiem Himmel gespeist, mit Blick auf die sanften Hügel der Südsteiermark.

Dominic Heinzl und Ehefrau Sonja Sarközi © Tischler

Die Fotos zeigen ein entspanntes Paar, umgeben von Freunden, Familie und kulinarischen Genüssen. Elegante Outfits, gute Laune und eine Kulisse, die wirkt wie aus einem Hochglanz-Magazin. Der zweite Tag der Feierlichkeiten brachte Farbe und Tradition: Bei der großen Trachtenparty in einer urigen Scheune strahlten die Gäste in Dirndl und Lederhose um die Wette. Die Bilder der ausgelassenen Feier, untermalt von der Chart-Band „Alle Achtung“, fangen die besondere Stimmung perfekt ein: ein Mix aus österreichischer Bodenständigkeit und purem Lebensgefühl.

Die schönsten Bilder der Heinzl-Hochzeit 1/10

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10 © Tischler Dominic Heinzl und Ehefrau Sonja Sarközi © Tischler Ernst Minar und Missy May © Tischler Dominic Heinzl und Ehefrau Sonja Sarközi © Tischler Corinna Kamper und Danilo Campisi © Tischler Dominic Heinzl und Ehefrau Sonja Sarközi © Tischler Michael Lameraner und Adi Weiss © Tischler Dominic Heinzl und Ehefrau Sonja Sarközi mit Toni Faber © Tischler Dominic Heinzl und Ehefrau Sonja Sarközi © Tischler Dominic Heinzl und Ehefrau Sonja Sarközi © Tischler Dominic Heinzl und Ehefrau Sonja Sarközi

Der emotionale Höhepunkt: die Outdoor-Trauung im Wald des Weinguts Holler. Inmitten von Bäumen, festlich geschmückten Stühlen und zartem Sonnenlicht gaben sich Heinzl und Sarközi das Jawort. Die Bilder zeigen einen gerührten Bräutigam, eine strahlende Braut – und Gäste in edlem Black Tie, die das Glück des Paares sichtbar mitfeierten. Die Zeremonie wurde von Sängerin Missy May begleitet, Dompfarrer Toni Faber hielt die bewegende Trauansprache. Danach lud das Paar zum Gala-Dinner unter freiem Himmel: Zwischen Reben und Kerzenschein wurde bis in den Morgen getanzt. Auf den Fotos: Umarmungen, Lachen, ein Hauch von Glamour – und echte Emotion.

Michael Lameraner und Adi Weiss © Tischler

Prominente Gäste wie Adi Weiss, Michael Lameraner, Corinna Kamper, Danilo Campisi und John-Harris-Legende Ernst Minar rundeten das Society-Event ab – perfekt eingefangen in Bildern, die von Liebe, Stil und Verbundenheit erzählen.