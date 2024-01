SO viel kassiert Lugners Star-Gast

Der Baumeister greift heuer tief in die Tasche, um Priscilla Presley auf den Ball der Bälle zu holen

Seit heute Vormittag wissen wir: Richard Lugner (91) wird heuer mit Priscilla Presley am Wiener Opernball tanzen. Was für die Fans eine unterhaltsame Show ist, kostet den Baumeister eine Lawine. Alleine für die Loge blätterte "Mörtel" 30.000 Euro hin. Das Menü soll ungefähr 260 Euro pro Person kosten. Acht Leute haben in der Loge Platz, somit beläuft sich das Essen ohne Sonderwünsche auf 2.080 Euro. Dazu kommen noch Getränke. Hier ein kleiner Auszug aus der Karte:

Bier 0,33l - 14,50 Euro

Weißer Spritzer - 14,50 Euro

Mineralwasser 0,33l - 9,90 Euro

Coca Cola 0,33l - 12,50 Euro

Red Bull 0,25l - 15 Euro

Wein glasweise 0,125l ab 16 Euro

Sekt glasweise 0,1l 21 Euro

Champagner glasweise 0,1l ab 39 Euro

Lugner soll Presley 100.000 Euro zahlen

Die höchsten Kosten werden aber auch heuer wieder durch den Star-Gast aus Hollywood verursacht. Wie ein Insider verrät soll der Baumeister Priscilla Presley 100.000 Euro Gage zahlen. Ein Großteil gehe aber an die Agentur. Dazu kommen natürlich noch Kosten für Flug, Hotel und etwaige Sonderwünsche.

Bisher sei Presley jedoch pflegeleicht. Ganz im Gegensatz zu Kim Kardashian. Sie war 2014 Lugners Gast. 250.000 Euro bezahlte "Mörtel" für die wohl komplizierteste Begleitung, die er je hatte. Aber immerhin erschien sie überhaupt auf dem Gesellschaftsevent. Lindsay Lohan cashte 2010 170.000 Euro ab und blieb dem Ball gleich komplett fern.