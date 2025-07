Starnacht bringt ab 4. Juli den Wörthersee zum Beben - mit Naschenweng & Co.

Der Wörthersee verwandelt sich diese Woche wieder zur großen Bühne für Schlager, Pop und Rock. Am Donnerstag (3. Juli) gehen bereits die ersten Proben los.

Der Wörthersee wird kommende Woche einmal mehr zur funkelnden Bühne für Stars und Schlagerfans: Die Proben für die legendäre „Starnacht am Wörthersee“ starten bereits am Donnerstag, bevor die große Show am Freitag und Samstag (4. und 5. Juli) in der Klagenfurter Ostbucht über die Bühne geht. Viele Künstler reisen schon am Mittwoch an, um die sommerliche Atmosphäre des Wörthersees ein wenig zu genießen, bevor es ins Rampenlicht geht.

Musikalisch verspricht die diesjährige Starnacht ein hochkarätiges Line-up: „Völlig losgelöst“ wird Peter Schilling seinen Kult-Hit „Major Tom“ zum Besten geben. Der deutsche Musiker prägt seit den 1980er-Jahren die Musikszene als Sänger, Komponist und Produzent. Ebenfalls mit von der Partie ist Jeanette Biedermann, die seit einem Vierteljahrhundert auf der Bühne steht. Bevor sie im Herbst auf Deutschland-Tour geht, bringt sie ihren aktuellen Hit „How It’s Got To Be“ an den Wörthersee.

Italo-Stimmung

Bernhard Brink hat sich ebenfalls sein Ticket für die Starnacht gesichert, genauso wie die Nockis, die das Publikum mit einem besonderen Schmankerl überraschen: einem Duett mit Italo-Star Pupo.

Das restliche Star-Aufgebot liest sich wie das Who’s who der deutschsprachigen Musikszene: Michael Patrick Kelly, Melissa Naschenweng, Nino de Angelo, Nik P., Lemo, Kerstin Ott, Georg Stengel, Alle Achtung, die Poxrucker Sisters, Christin Stark, Anna-Maria Zivkov, Charlien und die Kärntner Newcomerin Julia Steen werden für musikalische Höhepunkte sorgen. Durch die glamourösen Abende führt erneut das bewährte Moderations-Duo Barbara Schöneberger und Hans Sigl.

Eurovisionssendung

Ein besonderes Highlight: Die „Starnacht am Wörthersee“ wird heuer als Eurovisionssendung einem Millionenpublikum zugänglich gemacht. Der ORF überträgt die Show live am 5. Juli ab 20.15 Uhr in ORF 2. In Deutschland wird die Starnacht am 16. August zur besten Sendezeit im Hauptabendprogramm der ARD ausgestrahlt.

Fans dürfen sich somit nicht nur auf eine musikalische Sternstunde, sondern auch auf traumhafte Bilder vom sommerlichen Wörthersee freuen – und auf eine Bühne, die einmal mehr zum Treffpunkt für große Stars und echte Hits wird.