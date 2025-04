Strompreis-Schock für Simone Lugner: "Kann ich nicht zahlen"

Die Witwe des verstorbenen Baumeisters kämpft – wie viele Österreicherinnen und Österreicher – mit den stark gestiegenen Lebenshaltungskosten. Doch ihr Stromanbieter will gleich doppelt so viel verrechnen wie zuvor. Warum? Das verrät sie im Gespräch mit oe24.

Die Lebenshaltungskosten steigen, doch die Gehälter halten nicht Schritt – ein Problem, das mittlerweile auch Simone Lugner nur allzu gut kennt. Die Witwe des verstorbenen Baumeisters Richard Lugner (†91) lebt weiterhin in der Villa im noblen Wiener Bezirk Döbling – einem Zuhause, das sich zunehmend als kostspieliger Luxus entpuppt.

Simone Lugner mit ihrer Hündin Mexi © Andreas Tischler / Viennapress ×

Immense Kosten

Mehrere tausend Euro pro Monat soll sie allein für das Wohnen aufbringen müssen. Um finanziell über die Runden zu kommen, sieht sich Simone sogar gezwungen, Unterstützung aus der Familie anzunehmen: „Ich musste mir Geld von meiner Mama ausborgen“, erzählt sie offen im Gespräch mit oe24.





Falscher Vorwand?

Ihr Stromanbieter legt jetzt noch nach: "Der will jetzt plötzlich doppelt so viel im Monat wie zuvor. Das verstehe ich überhaupt nicht und kann ich so nicht bezahlen." Die Begründung des Anbieters: Man wolle sie vor einer hohen Nachzahlung schützen. Für Simone jedoch ist das nur ein Vorwand: „Die arbeiten dann mit meinem Geld. Und solange es meines ist, arbeitet es für mich – nicht für die. Ich werde das definitiv abwehren.“

„Dancing Stars“ als Lichtblick – aber kein Ausweg

Es sei eine "Frechheit", was sich die Anbieter da herausnehmen. Aktuell steht Simone Lugner bei „Dancing Stars“ auf der Bühne und verdient dabei zwar nicht schlecht – doch die Einkünfte werden kaum ausreichen, um die enormen Jahreskosten der Villa zu decken. Hinzu kommt der noch laufende Erbstreit, der ebenfalls an ihren Kräften zehrt. „Sie wollen mich aushungern lassen. Aber das wird nicht passieren. Je eher wir das alles hinter uns bringen, desto besser.“

Am Freitag steht sie wieder auf dem Tanzparkett. Ob Juror Balázs Ekker diesmal eine andere Seite von Simone zu sehen bekommt? In der letzten Folge kritisierte er sie als zu emotional – angesichts der derzeitigen Belastungen vielleicht gar nicht so überraschend. Simone Lugner zeigt sich jedenfalls kämpferisch: auf der Bühne wie im Leben.