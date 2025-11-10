Tennis-Legende Thomas Muster verkauft Grazer Villa und zieht mit Familie an den Wörthersee

Nach fünf Jahren in Graz-Eggenberg zieht Tennis-Legende Thomas Muster weiter: Der ehemalige Weltklasse-Spieler verkauft seine prachtvolle Villa und zieht mit seiner Familie an den Wörthersee.

Tennis-Ikone Thomas Muster (58) trennt sich von seinem luxuriösen Zuhause in Graz-Eggenberg. Fünf Jahre lang lebte der ehemalige French-Open-Sieger dort mit seiner Frau Caroline und Tochter Maxim – jetzt steht das Anwesen zum Verkauf. Der Grund: Die Familie zieht nach Kärnten, direkt an den Wörthersee. Dort genießt Muster das Wasserskifahren, während Tochter Maxim die Sport-HAK in Schladming besucht. Im Winter zieht es die Familie regelmäßig auf die Riesneralm.

Thomas Muster, Hubert Wallner und Armin Assinger. © Josef Bodner

Villa mit Luxusausstattung

Wer künftig in Graz residieren möchte wie der Tennisstar, kann das Anwesen über die Immobilienfirma Herzog erwerben – allerdings nur mit entsprechendem Budget. Die prachtvolle Jugendstilvilla bietet auf einem rund 5.000 Quadratmeter großen Grundstück neun Zimmer, einen Wohnweinkeller, einen beheizbaren Pool und zwei Garagen für insgesamt fünf Autos. Der Blick auf die Stadt und den Uhrturm ist inklusive.

Neues Zuhause, neues Glück

Am Wörthersee haben die Musters bereits ihr neues Zuhause gefunden. Am See selbst ist keiner vom Umzug des Tennis-Stars überrascht. Seit vielen Jahren verbringt Muster seine Sommer in Kärnten und ist mit seinem türkisen Motorboot fast täglich am Wörthersee unterwegs.

© TZ ÖSTERREICH/ Raunig

Tochter Maxim verzichtet auf Skikarriere

Tochter Maxim Muster hätte laut ihrem Vater das Talent für eine Skikarriere gehabt – doch die Familie entschied sich dagegen. „Ich hätte sie mit voller Kraft unterstützt. Aber als Papa ist man, wenn man all die Stürze und Verletzungen sieht, über diese Entscheidung gar nicht so enttäuscht“, sagt der 58-Jährige.