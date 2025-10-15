Muster knöpft sich Sinner in der Stadthalle vor

Während Tennis-Superstar Jannik Sinner beim "Six Kings Slam" in Riad um das Rekord-Preisgeld von 6 Millionen Dollar kämpft, laufen in der Wiener Stadthalle die letzten Vorbereitungen für die Erste Bank Open, die am Samstag mit der Qualifikation losgehen.

Sinner, der vor zwei Jahren das ATP500-Turnier in der Stadthalle gewonnen hat, wird am Sonntag in Wien erwartet.

Am Montag ist der fünffache Grand-Slam-Turniersieger zum ersten Mal für die Fans in Wien da: Bei "Tom's Talk" mit Stadthallen-Botschafter Thomas Muster. Zur Erinnerung: Muster ("Ich mag Sinner und ich bin ein Fan von ihm ...") hatte sich vergangenen Frühjahr kritisch zum Umgang mit der Doping-Causa aus dem Vorjahr geäußert: "Man darf sich nicht wundern, dass das einigen sauer aufstößt ...". Beim Wiener Talk wird dieses Thema vermutlich nicht zur Sprache kommen.

"Investition für die Zukunft"

Erste-Bank-Open-Turnierdirektor Herwig Straka wird seiner Nummer 1 den roten Teppich ausrollen. Straka erklärte, er habe monatelang am Sinner-Engagement gearbeitet und sei richtig happy, dass er den Superstar von einer neuerlichen Wien-Teilnahme überzeugen konnte: "Es kostet natürlich viel Geld, aber ich sehe es als Investition in die Zukunft."

Am 5. Oktober hatte Sinner die heimischen Tennis-Fans, die sich auf den Auftritt des beliebten Südtirolers gefreut hatten, mit seiner Aufgabe in der Shanghai-"Sauna" beunruhigt. Sinner hatte beim Drittrundenmatch gegen den Niederländer Tallon Griekspoor mit Krämpfen aufgeben müssen.

Wenige Tage später die Entwarnung. "Ich hab mit Jannik telefoniert, es geht ihm gut, einem Start bei uns steht nichts im Wege", meinte Straka letzte Woche bei der Sporthilfe-Gala in der Stadthalle. Inzwischen geht es dem Weltranglisten-Zweiten so gut, dass er es vor den Erste Bank Open sogar noch zum millionenschweren Schauturnier nach Saudi-Arabien schaffte.

Ab Dienstag wird Sinner auf dem Center Court in der Wiener Stadthalle aufschlagen - als Topfavorit.