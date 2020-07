Thiem: Liebes-Urlaub mit 'Ixi Lutz'?

Liebe. „Nur ein Essen zu viert mit Freunden.“ So kommentierte Werbe-Star Chiara Pisati (24) - bekannt als Ixi Lutz - im Juni die ersten Liebes-Gerüchte mit Tennis-Ass Dominic Thiem (26.). Die beiden wurden damals gemeinsam in einem Restaurant an der Alten Donau gesichtet.

„Vertraut“. Seitdem reißen die Gerüchte um eine Liebesbeziehung der beiden nicht ab (ÖSTERREICH berichtete). Auch weil sie jetzt schon wieder gemeinsam „erwischt“ wurden: beim Dinner im Dots auf der Mariahilfer Straße. Und dieses Mal wirklich nur zu zweit. Dort haben sie laut Restaurant-Gästen sehr vertraut gewirkt.

„Sie wollen sich auch nicht verstecken, daher auch die Restaurant-Besuche, aber es ist noch zu früh, um öffentlich darüber zu reden“, erklärt ein Bekannter das mögliche Herzbeben.

Liebesurlaub. Jetzt könnte die aufflammende Liebe sogar verstärkt werden: Nach dem Tennis-Turnier in Berlin hat Thiem ab heute einige Tage Urlaub gebucht. Gut möglich, dass ihn Chiara begleitet.