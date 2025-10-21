Tränen-Abschied: Agnes Husslein-Arco eröffnet letzte Ausstellung ‚ORT‘

Zur Eröffnung der Interventionsausstellung „ORT“ von Fotograf Ouriel Morgenstern kamen rund 400 Gäste, darunter zahlreiche Prominente. In ihrer Eröffnungsrede konnte die scheidende Museumsleiterin ihre Tränen kaum verbergen und dankte dem Haus für die unvergessliche Zeit, die nun zu Ende ging.

Agnes Husslein-Arco, die langjährige Direktorin der Heidi Horten Collection, verabschiedete sich mit einer besonders emotionalen Abschiedsschau. Am Donnerstagabend lud sie zur Vernissage der Interventionsausstellung „ORT“ des Fotografen Ouriel Morgenstern. Rund 400 Gäste folgten der Einladung, darunter prominente Persönlichkeiten wie Schauspieler Cornelius Obonya, die Sacher-Hoteliers Ali und Matthias Winkler, der Star-Geiger Yury Revich sowie Designerin Anelia Peschev.

Ouriel Morgenstern und seine Gattin Jasmin Freyer. © Lorenz Seidler

Mehr lesen:

Während ihrer Eröffnungsrede konnte Agnes Husslein-Arco ihre Emotionen nicht verbergen und vergoss vor den anwesenden Gästen viele Tränen. Sie bedankte sich herzlich bei allen, die sie während ihrer Zeit im Museum begleitet und unterstützt haben.Diese Abschiedsausstellung „ORT“ markiert somit nicht nur das Ende ihrer Amtszeit, sondern auch einen persönlichen und sehr emotionalen Moment für die Museumsleiterin.

Cornelius Obonya Sabine Wiedenhofer, Agnes Husslein, Matthias Euler-Rolle © Lorenz Seidler

Über Ouriel Morgenstern

Die Ausstellung selbst ist eine poetische und präzise fotografische Intervention des Wiener Fotografen Ouriel Morgenstern, der das Museum und seine Architektur über Jahre hinweg intensiv begleitet hat. Mit „ORT“ setzte er sich auf einzigartige Weise mit den Räumen der Heidi Horten Collection auseinander. In seinen 20 Schwarz-Weiß-Arbeiten thematisiert er bewusst die Leere und Struktur der Architektur – Fenster, Lichtschächte und Linien werden zu grafischen Elementen. Die Abwesenheit des Menschen wird dabei zur stillen Präsenz, die den Raum zu einem Ort der Kontemplation und Erinnerung macht.





„ORT“ ist ein Dialog zwischen Raum, Licht und Wahrnehmung, zwischen konkreter Architektur und abstrakter Imagination. Morgenstern gelingt es, die Architektur des Hauses auf eine neue, tiefgründige Weise zu zeigen, die sowohl die physischen Dimensionen des Raums als auch die emotionale Wirkung der Leere thematisiert.