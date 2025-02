TV-Koch Alex Kumptner: Baby ist da, aber Freundin bleibt geheim!

Der fesche Fernsehkoch gibt in "Roadtrip Amerika" ein Update zu seinem ersten Kind. Es ist ein...

Kaum ist der „Roadtrip Amerika“ für Alexander Kumptner, Frank Rosin und Ali Güngermüş vorüber, startet der österreichische Star-Koch in sein nächstes großes privates Abenteuer: „Es ist tatsächlich so, dass bei mir Nachwuchs gekommen ist. Ein kleiner, gesunder Bub, der liebe Kobe.“, verrät er, „Und es ist das Schönste, das mir je in meinem Leben passiert ist.“

Erste Tage als Papa

Neben ihrem „Roadtrip Amerika“ ist nun auch das Vater-Sein etwas, das das Koch-Trio zusammenschweißt. „Jeden Roadtrip habt ihr mir über dieses Gefühl, Vater zu sein erzählt. Jetzt hab ich’s selbst und es ist so krass, weil es alles, alles, alles verändert. In der Sekunde“, erzählt Kumptner. Beim gemeinsamen Männer-Abend verrät er, wie seine ersten Tage als Papa waren.





Baby geht unter die Haut

Um den Österreicher in den Papa-Kreis aufzunehmen, haben beide Überraschungen vorbereitet. Und vor allem Frank Rosins Geschenk geht unter die Haut: Beim gebürtigen Klagenfurter Tattoo-Artist Chris lässt sich nicht nur Frank neue Kunst auf den Arm zaubern, sondern auch Alex selbst. Für die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft und die Liebe zu seinem Sohn soll es ein ganz besonderes Motiv werden: „Das wird mich immer begleiten, genau wie Kobe.“ Über seine Freundin will Kumptner aber nichts verraten. Auf Instagram zeigt er nur seine zweite große Liebe: seine Hündin Phoebe.