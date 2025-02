Opernball 2025: Adi Weiss bringt Pocher-Ex Amira Aly und weitere Stars

Mit 3SI und "Style Up Your Life!" tanzen heuer die meisten Promis auf dem Wiener Opernball. Jetzt verraten Adi Weiss Michael Lameraner und Michael Schmidt, wen sie noch für ihre Loge gewinnen konnten.

Nach Richard Lugners Tod (†91) stellte sich die Frage, wer seinen Platz auf dem Wiener Opernball einnehmen würde. Der Baumeister hinterlässt eine große Lücke, die etliche zu füllen versuchen. Daher werden heuer wieder in etlichen Logen Stars Platz nehmen. Bis dato werden sich die meisten Promis jedoch in der Immo-Loge von 3SI und "Style Up Your Life!" einfinden.

Loge platzt aus allen Nähten

Wie Adi Weiss und Michael Lameraner erst vor kurzem mitteilten, sind Model Franziska Knuppe und TV-Star Bruce Darnell und Sänger Sasha Fixstarter in der prominent besetzten Loge. Jetzt verkündeten die beiden PR-Genies, dass auch Oliver Pochers Ex-Frau Amira Aly und Schauspiel-Star Nina Proll zugesagt haben. Bei so vielen Stars wird es direkt eng am Ball.





Das große Rätselraten herrscht aber immer noch um den Lugner-Stargast. Mörtels Tochter Jacqueline soll ja bereits jemanden fixiert haben. Richard habe den Gast zu Lebzeiten selbst ausgewählt. Auf oe24-Anfrage heißt es, man habe noch keine Informationen und bitte um Geduld. Wird das heuer etwa gar der Ball mit der höchsten Promi-Dichte aller Zeiten? Schließlich möchte sich jetzt jeder Promi mit dezentem Geltungsdrang in den Vordergrund schieben.