Vom Schloss auf den Laufsteg – Österreicherin Anna Hoyos ist das neue internationale Topmodel

Die junge Hoyos-Generation: Anna erobert gerade die internationalen Laufstege. Sie wurde bereits bei der Mailänder Modewoche für Prada gebucht. In Paris lief sie für Chloé.

Prada, Valentino und Chloé - Mailand und Paris - bei diesen Namen denkt man an die internationalen Topmodels. Eine, der es in kürzester Zeit gelungen ist für sie alle zu laufen, ist Anna Hoyos. Die 18-jährige Waldviertlerin zählt zu den spannendsten neuen Gesichtern der Branche – und das, obwohl sie anfangs gar nicht wusste, ob die Modewelt wirklich zu ihr passt.

Schon auf Reisen nach Paris, London oder Amsterdam fiel sie Talentscouts auf. Mehrmals wurde sie angesprochen, doch der Gedanke an eine Modelkarriere blieb zunächst vage. Erst als ihre Mutter den Kontakt zur renommierten Agenturgründerin Filipa Bleck herstellte – dem Kopf hinter der internationalen Agentur Canvas mit Standorten in São Paulo, Barcelona, New York und Hamburg – nahm Annas Weg Fahrt auf. Bleck erkannte sofort ihr Potenzial und wurde zu ihrer wichtigsten Mentorin.





Ihr Einstieg hätte kaum spektakulärer sein können: Gleich das erste Casting brachte den Durchbruch – Prada buchte die damals noch unerfahrene Newcomerin für die Laufstegshow in Mailand. Plötzlich stand die junge Frau aus dem Waldviertel in einer der bedeutendsten Shows der Fashion Week, beobachtet von Hollywood-Stars und K-Pop-Idolen in der ersten Reihe. Die Nervosität war groß, doch Anna meisterte ihren Auftritt mit Professionalität – ein Moment, der den Beginn ihrer internationalen Karriere markierte.

Anna Hoyos lief in Mailand für Prada. © Getty Images

Unterstützung aus dem Elternhaus

Auch im familiären Umfeld war man anfangs vorsichtig. Annas Eltern – Petra (55) und Markus Hoyos (65), die im Waldviertel mehrere historische Anwesen besitzen – wollten sicher sein, dass ihre Tochter in der schnelllebigen Modewelt gut aufgehoben ist. Inzwischen hat sich die anfängliche Skepsis jedoch in Stolz verwandelt: Familie und Freunde stehen voll hinter ihr und begleiten ihren Weg mit Begeisterung, wie sie in einem Interview verrät.

Angekommen im Modezirkus

Nach Auftritten für Valentino, Chloé und Victoria Beckham fühlt sich Anna inzwischen im internationalen Modezirkus zuhause. Sie genießt die Möglichkeit, zu reisen, neue Menschen kennenzulernen und kreative Projekte umzusetzen. Was einst zögerlich begann, ist heute eine Erfolgsgeschichte – und der Auftakt zu einer vielversprechenden Karriere einer jungen Frau, die Adel, Anmut und Ambition mühelos vereint.