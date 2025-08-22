Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Kristina Sprenger als Trachtenbotschafterin
© Franz Neumayr

Kult-Ermittlerin

Von „Soko Kitz“ zum Trachten-Star: Kristina Sprenger zeigt die Wiesn-Mode 2026

22.08.25, 14:14
Teilen

Die Schauspielerin zeigt schon jetzt die Trachten-Trends für die kommende Wiesn-Saison. Es wird herbstlich zum Ende des Sommers hin. 

Während in München noch auf den Anstich am 20. September 2025 gewartet wird, blickte die Brandboxx Salzburg bereits weiter nach vorne: Bei der Modemesse „Fesch“ präsentierten die führenden Trachtenhersteller die Trends für das Oktoberfest 2026.

Die Botschaft: Dirndl bleibt Dirndl, Lederhose bleibt Lederhose – nur die Details verändern sich. Leicht geänderte Schnitte, dezentere Farben, weniger Schnick-Schnack: Klassik und Zeitgeist gehen auch 2026 Hand in Hand.


 

Dirndl statt Uniform

Prominente Unterstützung erhielt die Messe von Schauspielerin Kristina Sprenger, die heuer als Trachtenbotschafterin auftrat. Sie weiß, wovon sie spricht: „Ich war schon mit zehn Jahren Marketenderin bei den Schützen in meiner Heimatgemeinde Reichenau – natürlich im Dirndl“, erzählt die 170-fache „Soko Kitz“-Kommissarin und aktuelle Intendantin in Berndorf, Niederösterreich.

Obwohl sie mitten in den Proben für die neue Theatersaison steckt, schwärmt Sprenger von Tracht: „Für mich ist Tracht nie Verkleidung, sondern Ausdruck von Verbundenheit. Man zeigt: Ich bin ein Teil davon. Und das ist sehr zeitgemäß.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden