Von „Soko Kitz“ zum Trachten-Star: Kristina Sprenger zeigt die Wiesn-Mode 2026

Die Schauspielerin zeigt schon jetzt die Trachten-Trends für die kommende Wiesn-Saison. Es wird herbstlich zum Ende des Sommers hin.

Während in München noch auf den Anstich am 20. September 2025 gewartet wird, blickte die Brandboxx Salzburg bereits weiter nach vorne: Bei der Modemesse „Fesch“ präsentierten die führenden Trachtenhersteller die Trends für das Oktoberfest 2026.

Die Botschaft: Dirndl bleibt Dirndl, Lederhose bleibt Lederhose – nur die Details verändern sich. Leicht geänderte Schnitte, dezentere Farben, weniger Schnick-Schnack: Klassik und Zeitgeist gehen auch 2026 Hand in Hand.

Dirndl statt Uniform

Prominente Unterstützung erhielt die Messe von Schauspielerin Kristina Sprenger, die heuer als Trachtenbotschafterin auftrat. Sie weiß, wovon sie spricht: „Ich war schon mit zehn Jahren Marketenderin bei den Schützen in meiner Heimatgemeinde Reichenau – natürlich im Dirndl“, erzählt die 170-fache „Soko Kitz“-Kommissarin und aktuelle Intendantin in Berndorf, Niederösterreich.

Obwohl sie mitten in den Proben für die neue Theatersaison steckt, schwärmt Sprenger von Tracht: „Für mich ist Tracht nie Verkleidung, sondern Ausdruck von Verbundenheit. Man zeigt: Ich bin ein Teil davon. Und das ist sehr zeitgemäß.“