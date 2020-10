Wer fliegt heute bei "Dancing Stars"?

Laut oe24-Voting müsste heute entweder Marcos Nader oder Natalia Ushakova gehen.

Kampf. Heute Abend geht es für die Dancing Stars in die erste Motto-Show. „50 Jahre Austropop“ wird dieses lauten. Die Promis verausgaben sich daher zu Hits wie Macho Macho und Du entschuldige, i kenn di. Und am Schluss muss wieder ein Kandidat die Show verlassen. ÖSTERREICH hat sich im Vorfeld umgehört. Laut Jurorin Karina Sarkissova wäre Opern-Sängerin Natalia Ushakova die Wackelkandidatin der heutigen Show. „Ich werde ums Überleben kämpfen“, richtet Ushakova Sarkissova aus. Auch im oe24-Online-Voting liegt die Sängerin mit nur 4 Prozent am letzten Platz. Allerdings teilt sie sich diesen mit Boxer Marcos Nader.

Spannung. Die beiden Gentlemen Cesár Sampson und Norbert Oberhauser liegen hier jedoch auch nicht besser. Sampson hat trotz seiner Tanz-Qualitäten nur 5 Prozent Zustimmung im Online-Voting. Oberhauser immerhin sechs Prozent. Andi Ogris, Edita Malovcic, Tamara Mascara, Michaela Kirchgasser und Silvia Schneider punkten beim Publikum und bei der Fach-Jury. Zumindest bis zum heutigen Abend, denn die Platzierungen können sich in dieser Show schnell ändern.