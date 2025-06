Arnold Schwarzenegger wird auf dem Donaudampfer zum Tourguide

Der Hollywood-Star schwärmt in einem Video von Österreichs Hauptstadt Wien. Auf Instagram jubeln die Fans des "Terminator" über die witzige Bootsfahrt.

Bei einer Bootsfahrt auf der Donau am Mittwoch, die Arnold Schwarzenegger als Dankeschön für das Organisationsteam seiner Klimakonferenz veranstaltete, übernahm er spontan die Rolle des Tourguides. Dabei äußerte er seine Bewunderung für Wien, insbesondere für die Sauberkeit, die gut ausgebaute Infrastruktur, den sozialen Wohnbau, die zahlreichen Grünflächen und die effiziente Stadtorganisation.

Arnie als Klima-Held

Im Rahmen des Austrian World Summit 2025, der am 3. Juni in der Wiener Hofburg stattfand, betonte Schwarzenegger die Dringlichkeit des Handelns im Kampf gegen die Klimakrise. Er erklärte: „Unser diesjähriges Motto ist klar und kraftvoll: Unite in Action – Terminate Pollution. Es wird unsere Konferenz im Juni prägen, mit der wir Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus über 80 Ländern der Welt vereinen möchten, um gemeinsame Lösungen zu entwickeln und den Fortschritt voranzutreiben.“

In seiner Eröffnungsrede warnte er vor den Folgen der Luftverschmutzung und forderte konkrete Maßnahmen: „Wir können nicht Konferenz für Konferenz abhalten und den Ölkonzernen die Schuld zuschieben, denn das ist offensichtlich nicht zielführend! Alles, was uns hier interessiert, sind Taten. Reden wird uns nicht retten. Aber Taten werden es.“

Kritik und Forderungen

Schwarzenegger kritisierte zudem die langwierigen Genehmigungsverfahren, die den Fortschritt behindern: „Die Genehmigungsverfahren in der EU können bis zu neun Jahre dauern“, sagte er und forderte: „Wir müssen den Weg für grüne Projekte freimachen. Beginnt mit dem Bau und setzt der Umweltverschmutzung ein Ende.“

Mit seinem Engagement für den Klimaschutz und seiner Wertschätzung für Wien als Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit und Lebensqualität setzt Schwarzenegger ein starkes Zeichen für die Notwendigkeit von konkreten Maßnahmen im Kampf gegen die Klimakrise.