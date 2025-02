Wiener Star-Designerin will in Jeans zum Opernball

Letztes Jahr tanzte Katharina Reuschel in einer Anti-Kickl-Robe an.

Eines wird die Wiener Modedesignerin Katharina Reuschel damit auf jeden Fall: Auffallen. Sie gehört schon zur Wiener Ballsaison wie der Schlag zur Sachertorte: Katharina Reuschel, Designerin mit eigenem Atelier am Wiener Radetzkyplatz. Gelernt hat sie bei keinem Geringeren als Valentino, nach ihrer Zeit in Rom und Mailand kehrte die Designerin 2015 in ihre Heimatstadt zurück.

Katharina Reuschl schneiderte ein Kleid aus 30 Jeans. © Elisabeth Gatterburg ×

Mutige Ballmode

Reuschels Markenzeichen ist junge, mutige Ballmode. Letztes Jahr tanzte sie in einer Anti-Kickl-Robe am Opernball an und setzte damit ein Zeichen gegen den Rechtsruck in Europa. Für 2025 wählte sie für ihr Ballkleid einen ungewöhnlichen Stoff. Aus 30 entsorgten Jeans zauberte Reuschel in 300 Stunden Handarbeit eine ausgefallene Recycling-Robe mit nachhaltigem Wow-Effekt.

Mit viel Bewusstsein für die Umwelt will die 34-jährige Modemacherin da, wo Glanz und Glamour überwiegt, eine Alternative bieten. Reuschels diesjährige Ballrobe verdeutlicht, dass auch ressourcenschonende Produktionswege den Weg in die Oper finden können - Blickfang inklusive!