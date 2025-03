Wörthersee goes Hollywood: Starkoch Wolfgang Puck ausgezeichnet

Starkoch Wolfgang Puck bekocht normalerweise die Stars aus Hollywood. Jetzt kam er auf Kurzbesuch in seine alte Heimat und sich nach einem Stern auf dem weltberühmten Walk of Fame nun auch über eine besondere Ehrung aus seiner Heimat, den Golden Werzers Award 2025, freuen.

Auch wenn das Wetter heuer so gar nicht mitspielen wollte und es bei Regen gerade einmal sechs Grad hatte, tat dies der Stimmung im legendären Werzers Hotel keinen Abbruch. Rund 500 Gäste fanden sich ein, um auf Einladung von Hans-Werner Frömmel das traditionelle Wörthersee-Opening zu begehen.

Heribert Kasper verzichtete heuer auf ein Bad im See © Tischler ×

Darunter auch Mr. Ferrari Heribert Kasper, der dieses Jahr aber aus gesundheitlichen Gründen auf seinen Sprung in den eiskalten See verzichtete. Statt Kasper war es heuer Malerin Maria Lahr, die im Wörthersee schwamm.

Maria Lahr nahm Bad im eiskalten See © Tischler ×

Gefeiert wurde aber nicht nur der Saisonstart, sondern auch ein ganz besonderer Österreicher - Starkoch Wolfgang Puck. Er wurde heuer mit dem „Goldenen Werzers Award“ ausgezeichnet und reiste dafür extra aus Los Angeles an. Jahr für Jahr dürfen sich KärntnerInnen, die außerhalb der Landesgrenzen für Österreichs südlichstes Bundesland einstehen, dieses vertreten und damit auch für die Ansehen der Region mitverantwortlich sind, über diese Auszeichnung freuen. In diesem Jahr ging dieser an den internationalen Starkoch Wolfgang Puck, der sich somit in die Liste bekannter Persönlichkeiten wie Franz Klammer, Waltraut Haas oder auch Uschi Glas einreihen kann.

Hans-Werner Frömmel und Wolfgang Puck © Tischler ×

Bei der Verleihung und dem großen Gala-Dinner feierten unter anderem auch Schauspielerin Mariella Ahrens, die extra aus Berlin anreiste, ORF-Moderator Armin Assinger, Star-Astrologin Gerda Rogers, die Skilegenden Franz Klammer und Fritz Strobl, die Kabarettistin Andrea Händler, TSV Hartberg-Präsidentin Brigitte Annerl, Milliardärin Ingrid Flick, der steirische Ex-Landeshauptmann Christopher Drexler, die Kult-Star Jazz Gitti, Opern-Diva Zoryana Kushpler, Iva Schell, Schauspieler Michael Steinocher, die ehemalige Justizministerin Claudia Bandion, Regisseur Otto Retzer, die Spitzenköche Johanna Maier und Hubert Wallner, Medienmanager Hans Mahr und viele weitere VIPs mit.

Das war das Werzers Wörthersee-Opening 1/14

2/14

3/14

4/14

5/14

6/14

7/14

8/14

9/14

10/14

11/14

12/14

13/14

14/14 © Tischler Wolfgang Puck mit Ehefrau Gelila © Tischler Armin Assinger, Franz Klammer und Fritz Strobl © Tischler Andrea Händler mit ihrem Franz © Tischler Ingrid Flick mit Alfons Haider © Tischler Daniel Annerl, Brigitte Annerl und Ehemann Ramin © Tischler Otto und Shirley Retzer © Tischler Michael Steinocher, Clemens Trischler und Gerda Rogers © Tischler Christopher Drexler mit Freundin Nina © Tischler Waterloo mit Gattin Andrea und Jazz Gitti © Tischler Inge Unzeitig und Hans-Werner Frömmel © Tischler Mariella Ahrens und Alfons Haider © Tischler Daniela Hentze und Gregor Glanz © Tischler Sandra und Armin Assinger © Tischler Hubert Wallner mit Freundin

Moderiert wurde die fulminante Gala wie gewohnt von Publikumsliebling Alfons Haider. Das musikalische Highlight setzte diesmal Entertainer Gregor Glanz, der mit zahlreichen Klassikern die Stimmung zum Brodeln brachte.

Gregor Glanz © Tischler ×

Gefeiert wurde bis in die Morgenstunden, wobei den jährlichen kulinarischen Abschluss um vier Uhr früh die traditionelle Eierspeise aus 150 Bio-Eiern bildete, zubereitet vom Hausherren Hans-Werner Frömmel höchstpersönlich.