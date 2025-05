"ZiB"-Star Pötzelsberger geht auf Austro-Tournee

Er gehört zu den bekanntesten Gesichtern der "Zeit im Bild" – doch ab morgen steht Tobias Pötzelsberger nicht vor der Kamera, sondern auf der Bühne! Der beliebte ZiB-Moderator geht bis Oktober mit seiner Band "The More or The Less" auf große Österreich-Tour – die bisher größte seiner Musikerkarriere

Der Tournee-Auftakt findet am Dienstag in Baden bei Wien statt, gefolgt von einem besonderen Highlight: Am Mittwoch tritt der Oberösterreicher erstmals im Wiener Konzerthaus auf. Noch sind Restkarten erhältlich. Mit im Gepäck: das aktuelle Album „Prudence“, das 2024 erschienen ist. Während Tobias Pötzelsberger im ORF als nüchterner Journalist überzeugt, zeigt er als Singer-Songwriter seine emotionale Seite. Auf der Bühne wird aus „Pötzelsberger“ der Musiker „Poetzelsberger“ – und das Publikum erlebt eine neue Facette des TV-Stars. „Journalismus ist Kopf, Musik ist Bauch“, sagt er über seine kreative Leidenschaft. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Auch der Kontakt zum Publikum sei ein anderer: „Bei der Musik entsteht eine ganz eigene Verbindung, vor allem mit vielen weiblichen Fans“, verrät er. Beim ORF bleibt der Moderator dennoch präsent. Neben der ZiB 1, die für ihn „das Größte“ sei, springt er auch regelmäßig bei „Das Gespräch“ ein. Doch für die nächsten Monate heißt es: Scheinwerfer statt Studiolicht – und Bühne statt Nachrichtenstudio.