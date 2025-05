Die Ex-GNTM-Kandidatin nimmt ihre Fans auf Instagram überall hin mit.

Seit 2018 ist Model Zoe Saip bekannt - besonders auch für ihren lockeren Umgang mit Konventionen.

Sie sch****t sich einfach nichts! Und so zeigt sie auf Instagram nun auch ein Potpourri an Bildern, von denen einige... heikel sind. Darunter zwei, auf denen es aussieht, als würde sie eine Joint in der Hand halten!

Sexy Aufnahmen

Dann gibt es auch noch ihre blanken Pobacken in Großaufnahme zu sehen und ihren neuen Freund. Wer dieser ist, dürfte noch geheim sein. Doch die beiden zeigen sich jedenfalls sehr vertraut miteinander, sind herzig und lieb, wie sie beispielsweise im Fahrstuhl posieren.

Jüngst sorgte Zoe für Aufsehen, weil ein Insolvenzverfahren gegen sie eröffnet wurde.