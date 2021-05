Bekommt David Alaba ein zweites Baby? Jetzt spricht Freundin Shalimar Klartext.

Fußballstar David Alaba und seine Freundin Shalimar Heppner, die Tochter des Star-Kochs Frank Heppner, sind seit Dezember 2019 glückliche Eltern eines Sohnes. Unter einem Post, der die Geburt des Kindes ankündigte, kommentierte der gebürtige Wiener damals: "Ich kann es kaum erwarten, dir die Welt zu zeigen".

Während die Fußballwelt weiterhin gespannt darauf wartet zu erfahren, zu welchem Verein Alaba wechseln wird, könnte der Kicker eine weitere Bombe platzen lassen: Glaubt man nämlich der brodelnden Gerüchteküche, dann könnte Shalimar wieder schwanger sein.

Ist die Jungfamilie tatsächlich bald zu viert? Dafür gab es auf Instagram zunächst einige Indizien: Shalimar postete auf Instagram ein Foto, in dem sie die Hand schützend auf den Bauch hält. Darunter entschied sie sich für die Bildunterschrift "Happy happy happy". Schon während ihrer ersten Schwangerschaft hatte sie das Baby mit ähnlichen Worten angekündigt: "Happiness is on its way" schrieb sie damals.

Anspielungen auf Instagram

Die letzten Bilder zeigen Shalimar oft in groß geschnittenen Mänteln oder Pullovern, nur ein "Throwback"-Foto aus dem Kroatienurlaub zeigt sie im Bikini. Auch in den "Instagram Stories" versteckt sie ihren Bauch mit einem weißen Tuch. Erst vor vier Tagen heizte Heppner die Gerüchteküche erneut an: "Wondering if Mama can ever wear this dress out" ("Ich frage mich, ob Mama dieses Kleid draußen jemals anziehen kann") hieß es da in einem Post.

Doch nun stellt Shalimar klar: Sie ist nicht schwanger. Ein neues Foto zeigt sie mit einem Weinglas in der Hand und dem Text: "Lol not pregnant you guys" (Lol ich bin nicht schwanger ihr Lieben).