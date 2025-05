Zwischen Simone und Danilo krachte es: "Eine reingehaut"

Da war einiges los hinter den Kulissen.

Noch bevor beide das Tanzbein geschwungen haben, krachte es zwischen Simone und Danilo.

Hinter dem Vorhang

Danilo Campisi und Simone Lugner gerieten sich erst einmal in die Haare. Noch bevor sie die Show der Dancing Stars am Freitag eröffnet haben, krachte es hinter dem Vorhang. Hintergrund: Ein Streit beim Training. So sagte sie unter anderem: "Ich muss kotzen." Danilo meinte darauf nur lapidar: "Na dann."

Machte ihrem Ärger Luft

Die Witwe von Richard Lugner machte dann im Interview ihrem Ärger Luft: "Wäre das bei uns zu Hause passiert, hätte ich ihm eine reingehaut." Den Künsten der beiden auf dem Parkett schadete der Zoff im Training nicht. Am Ende gab es 24 Punkte, ein neuer Rekord für Simone und ihren Tanzpartner.