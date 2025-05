Jetzt spricht Simone über die Räumungs-Aufforderung

Vor wenigen Tagen flatterte Richard Lugners Witwe die nächste Hiobsbotschaft ins Haus. Sie soll bis Ende Juni auf der Lugner-Villa ausziehen - obwohl Mörtel ihr das Wohnrecht auf Lebenszeit zugesichert hat.

Ein weiterer Schicksalsschlag für Simone Lugner! Der Erbstreit mit dem Lugner Clan erreicht damit seinen vorläufigen Höhepunkt. Bis 30. Juni soll Simone aus der Döblinger Villa ausziehen, wie ihr von der Lugner und Söhne Privatstiftung mitgeteilt wurde. Die Villa ist im Besitz der Stiftung und Richard Lugner hatte zu Lebzeiten festgehalten, dass unter bestimmten Voraussetzungen einer etwaigen Ehefrau das Wohnrecht zugesprochen hat, wenn gewisse Bedingungen erfüllt werden.

Simone Lugner zeigt uns den Weinkeller in der Villa © Andreas Tischler / Viennapress ×

Begründet wird die Räumungs-Aufforderung damit, dass Simone Lugner unter anderem der Vorsorge für die Pflege von Richard Lugner seit letztem Juni nicht ausreichend nachgekommen sei. Ein offizielles Statement der Lugner City dazu blieb bislang aus.

Simone mit Anwalt Florian Höllwarth. © Fuhrich ×

Simone Lugner und Ihr Anwalt Florian Höllwarth lassen sich aber nicht aus der Ruhe bringen. "Ja, die Nachricht war niederschmetternd, aber ich richte meinen Fokus im Moment ganz auf 'Dancing Stars' und aufs Tanzen. Für mich, meinen Tanzpartner und für alle Zuseher. Ich habe so viel Unterstützung bis jetzt bekommen, und es wäre unfair uns allen gegenüber, wenn ich mich davon aus der Bahn werfen lasse. Mir ist soviel Positives widerfahren die letzten Wochen, ich werde kämpfen, um ins Finale zu kommen. Alles andere ist nebensächlich gerade", erklärt sie im Talk mit oe24.

Simone Lugner und Danilo Campisi © ORF/Klaus Titzer ×

Mit "alles andere" hat Simone nach "Dancing Stars" jedenfalls einiges zu tun. Schon vor dem Finale am 23. Mai muss sie am 21. Mai als Zeugin vor Gericht erscheinen. Dann wird jenem Mann der Prozess gemacht, der sie in einem Radiostudio mit dem Umbringen bedroht hat. Im Juni startet dann der Prozess der Lugner City gegen Simone, wegen 14.000 Euro Autoreparatur, die Simone zahlen soll - und Ende Juni sollte sie aus der Villa ausgezogen sein. Letzterem begegnet sie aber eher "tiefenentspannt" und ist sich sicher, das Wohnrecht letztendlich doch zugesprochen zu bekommen.