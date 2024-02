Opernball - Harald Glööckler lud zu Sektempfang für den Frieden

Modezar glaubt an völkerverständigende Wirkung von Opernball - "Aus kleinen Funken werden große Feuer"

Im Vorfeld des Opernballs hat Modezar Harald Glööckler am Mittwoch im Grand Hotel zu einem völkerverbindenden Sekt-Empfang für den Frieden geladen. "Alle Events, wo über Frieden gesprochen wird, können dazu beitragen", sagte Glööckler, der sich als Botschafter für die Organisation "Flamme des Friedens" engagiert. Das gelte auch für den Opernball. "Das ist ein bisschen Märchen, und Märchen tun gut in der Realität", so Glööckler, der in einer Parterre-Loge Platz nehmen wird.

Es seien schwierige Zeiten aktuell. Gerade deswegen sei es wichtig, über Frieden zu sprechen, fuhr der deutsche Modedesigner im Beisein von Hoteldirektor Oliver Geyer und Vereinspräsidentin Herta Margarete Habsburg-Lothringen fort. Er wolle damit einen kleinen Beitrag leisten. "Aus kleinen Funken werden große Feuer", sagte der 58-Jährige in Anspielung auf die im Grand Hotel aufgebaute Holzskulptur der "Flamme des Friedens".

Vor dem Hintergrund der weltpolitischen Lage rief der Deutsche am Mittwoch auch zu Dankbarkeit auf. "Deutschland und Österreich gehören zu den reichsten Ländern der Welt, Wasser zu haben ist nicht selbstverständlich, essen zu haben ist nicht selbstverständlich", sagte Glööckler. Er selbst sei darum auch dankbar, in Wien als Gast am Opernball sein zu dürfen. "Ich bin immer sehr gerne hier."

Der Empfang ist am Mittwoch Teil einer drei Akte umfassenden "Trilögie". Weiter geht es im Bösendorfer Salon mit einem klassischen Konzert unter dem Motto "Glööckler of Oz". Dort werden zwei Künstler auf einem goldenen Bösendorfer-Flügel verschiedenste Stücke zum Besten geben. Zuletzt wird bei "Glööckler at Tea Time" noch Tee von einer eigenen Sommelierin kredenzt.