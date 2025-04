ORF stellt Barbara Karlich-Show ein

Die langjährige ORF-Talkshow "Barbara Karlich – Talk um 4" wird eingestellt.

Ende Juni 2024 werden die letzten Folgen produziert, doch wegen zahlreicher vorproduzierter Episoden bleibt das Format bis Anfang 2027 auf Sendung. Das etwa 15-köpfige Redaktionsteam wurde bereits gekündigt, wie "Kleine Zeitung" berichtet. Die Sendung, die seit Oktober 1999 lief und kürzlich ihr 25-jähriges Jubiläum feierte, war über Jahrzehnte ein fixer Bestandteil des ORF-Nachmittagsprogramms.

Das sind die Gründe für das Aus

Die Gründe für das Aus sind vielfältig: Sinkende Quoten, weniger Premieren (nur noch etwa 100 statt früher 200 pro Jahr), sowie der Verzicht auf Studiopublikum seit 2024. Die Umstellung auf ein kleineres Studio mit "intimerer Atmosphäre" konnte den Abwärtstrend nicht stoppen. Der Zuschauerzuspruch sank von früher fast 300.000 auf zuletzt rund 108.000.

Mit der Absetzung will der ORF rund drei Millionen Euro pro Jahr einsparen. Für den 16-Uhr-Sendeplatz gibt es derzeit keine neue Formatplanung. Durch die verlängerten Sommerpausen und das vermehrte Programmieren von Wiederholungen gäbe es aber noch so viele Sendungen, die nicht ausgestrahlt wurden, dass der Sendeplatz um 16 Uhr zumindest bis Ende 2026 oder gar Anfang 2027 gefüllt werden kann, so die "Kleine Zeitung".

Produzent Oliver Auspitz plant für 2026 ein neues Format mit Barbara Karlich im Hauptabendprogramm unter dem Titel "Hausbesuche". Damit soll die beliebte Talk-Moderatorin dem Publikum auch nach dem Aus ihrer Kultshow erhalten bleiben.