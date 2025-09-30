Pamela Anderson nicht mehr blond! SO sieht sie heute aus

Pamela Anderson zeigt sich erstmals so wie nie zuvor! Die weltbekannte Blondine hat jetzt eine ganz andere Frisur und ist kaum wiederzuerkennen.

Vor einigen Monaten zeigte sich Anderson bereits überraschenderweise mit kurzen Haaren.

Der Bob gefiel allerdings den wenigsten - kennt man sie doch traditionell mit wallender, blonder Mähne. Nun hat sie einen weiteren radikalen Schritt gesetzt, der Fans verblüfft.

Jetzt ist Pam rothaarig! Es ist der erste Farbwechsel, den man von der Schauspiel-Ikone mitbekommt. Die Partnerin von Liam Neeson (73) scheint endlich den Mut gefunden zu haben, etwas Neues auszuprobieren.

Die Fans sind absolut begeistert und meinen: Diese Farbe steht ihrem hellen Hautton super!