Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
Pamela Anderson bei der Met Gala 2024
© Getty Images

Totale Veränderung

Pamela Anderson nicht mehr blond! SO sieht sie heute aus

30.09.25, 18:51
Teilen

Pamela Anderson zeigt sich erstmals so wie nie zuvor! Die weltbekannte Blondine hat jetzt eine ganz andere Frisur und ist kaum wiederzuerkennen. 

Vor einigen Monaten zeigte sich Anderson bereits überraschenderweise mit kurzen Haaren.

Der Bob gefiel allerdings den wenigsten - kennt man sie doch traditionell mit wallender, blonder Mähne. Nun hat sie einen weiteren radikalen Schritt gesetzt, der Fans verblüfft.

Jetzt ist Pam rothaarig! Es ist der erste Farbwechsel, den man von der Schauspiel-Ikone mitbekommt. Die Partnerin von Liam Neeson (73) scheint endlich den Mut gefunden zu haben, etwas Neues auszuprobieren.

Die Fans sind absolut begeistert und meinen: Diese Farbe steht ihrem hellen Hautton super!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden