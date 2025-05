Peter Rapp wird am 23. Mai beerdigt

Der beliebte Fernsehmoderator, Entertainer und Schauspieler Peter Rapp wird am Freitag (23. Mai) auf dem Wiener Zentralfriedhof in einem Ehrengrab der Stadt beerdigt.

Das berichtete die Bestattung Wien am Freitag in einer Aussendung. Freunde, Wegbegleiter, Fans und alle, die Rapp nahestanden, seien eingeladen, sich an jenem Tag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr in der Halle 2 von ihm zu verabschieden.

Danach findet die Trauerfeier im engsten Familien- und Freundeskreis statt. Die Begleitung des Trauerzugs im Anschluss an die private Trauerfeier sowie die Einsegnung am Ehrengrab durch Dompfarrer Toni Faber steht der Öffentlichkeit wieder frei. Außerdem wurde das Online-Kondolenzbuch "Trauern Sie um Peter Rapp" auf Trauerportal.at eingerichtet.

Peter Rapp ist am 25. April im Alter von 81 Jahren an den Folgen einer schweren Krankheit verstorben. Mit seinem Witz, seiner Schlagfertigkeit und seinem unverwechselbaren Stil prägte er über Jahrzehnte hinweg die österreichische Medienlandschaft.

Familie verabschiedet sich "mit einem Lächeln und Liebe"

"Papa hat oft gesagt: 'Wenn's vorbei ist, will ich wenigstens in guter Gesellschaft liegen.' Dass er nun ein Ehrengrab bekommt, hätte ihn überrascht - und sicherlich auch ein bisschen stolz gemacht. Wir verabschieden ihn mit einem Lächeln und unendlich viel Liebe", betonten die drei Kinder von Peter Rapp der Aussendung zufolge.