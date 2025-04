Prinz William heuert Scheidungsanwalt an

Thronfolger Prinz William "will seine eigenen Wege gehen", wie ein Insider gegenüber "The Sun" sagt.

Thronfolger Prinz William wagt einen großen Schritt: Der älteste Sohn von König Charles III. und Ehemann von Kate Middleton heuert nun einen Scheidungsanwalt an – jedoch nicht wegen seiner Ehe mit Kate Middleton. Vielmehr geht es darum, dass der Thronfolger seinen eigenen Weg gehen möchte, unabhängig von den Anwälten seines Vaters, König Charles III. Seit Jahrzehnten wird die britische Königsfamilie von der Kanzlei "Harbottle & Lewis" vertreten, doch Prinz William hat nun beschlossen, sich künftig von einer anderen Kanzlei vertreten zu lassen.

"William will eigene Wege gehen"

"William will seine eigenen Wege gehen. Er wollte nicht mehr die Anwälte seines Vaters in Anspruch nehmen. So einfach ist es. Er will ein eigenständiger Mann sein", sagt ein Insider gegenüber der britischen Zeitung "The Sun". Das habe nichts mit einem Konflikt mit seinem Vater zu tun, sondern William wolle einfach unabhängig sein und seine eigenen Entscheidungen treffen, so die anonyme Quelle weiter. Der Thronfolger wolle als eigenständiger Mann wahrgenommen werden.

Dianas Scheidungsanwalt angeheuert

Prinz William habe sich laut "Daily Mail" dazu entschieden, sich künftig von dem Anwalt vertreten zu lassen, den seine verstorbene Mutter Diana (†36) damals aufgesucht hatte, um sich von Charles scheiden zu lassen. Die Zeitung beruft sich dabei auf Aussagen des Adelsexperten Richard Eden. Diana pflegte ein enges Verhältnis zu Lord Mishcon, dem Inhaber der Kanzlei, und deren stellvertretender Vorsitzender, Anthony Julius, begleitete sie durch die Scheidung im Jahr 1996.